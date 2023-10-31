اقتربت السعودية من أن تصبح المنظم لبطولة كأس العالم 2034 بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء تلقيه خطابات النوايا لاستضافة البطولة مع نهاية فترة التقدم بطلبات الاستضافة.

وأوضح فيفا، عبر موقعه الإلكتروني، أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة نسخة 2034 من بطولة كأس العالم، بعد إعلان أستراليا انسحابها.

وبالرغم من أن العرض السعودي هو الوحيد لاستضافة المونديال، إلا أن الإعلان الرسمي عن المُنظم للبطولة من المتوقع أن يتأجل حتى الربع الأخير من عام 2024 موعد انعقاد مجلس الفيفا الذي يحق له اتخاذ القرار النهائي.

وأشار فيفا في بيانه إلى أنه سيفتح حوار مع الاتحاد السعودي لمناقشة ملفات متعلقة بتنظيم البطولة في مجالات البنية التحتية والعقود التجارية وحقوق الإنسان والاستدامة وغيرها.

يذكر أن بطولة كأس العالم 2030 ستقام في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستُقام المباريات الافتتاحية للبطولة في كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

وفي حالة الفوز المتوقع للملف السعودي رسميا ستصبح المملكة ثالث دولة عربية تنظم بطولة كأس العالم بعد قطر التي استضافت بطولة 2022 والمغرب الشريك في استضافة نسخة 2030.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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