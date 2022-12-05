أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المملكة العربية السعودية هي المرشح الوحيد لتنظيم كأس آسيا 2027 بعدما سحبت الهند ملف التنظيم الذي كانت قد تقدمت به في وقت سابق.

بهذا أصبح من المنتظر إعلان فوز السعودية بتنظيم كأس آسيا لأول مرة في تاريخها، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تقام في العاصمة البحرينية المنامة في شهر فبراير المقبل.

ومع الإعلان الرسمي، ستكون هذه هي النسخة الثالثة على التوالي من كأس آسيا التي تقام في دولة خليجية، حيث أقيمت في الإمارات في 2019، بينما تستضيف قطر البطولة العام المقبل بعد اعتذار الصين عن استضافتها بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولم يسبق للمملكة تنظيم كأس آسيا التي نظمها من قبل كل من الكويت (1980) وقطر (1988، 2011 و2023) والإمارات (1996 و2019) ولبنان (2000).

ويأتي تنظيم السعودية لبطولة كأس آسيا في إطار خطة المملكة لاستقبال الأحداث الرياضية الكبرى، حيث تتنافس السعودية أيضا مع الأردن وأستراليا وأوزبكستان على استضافة كأس آسيا للسيدات 2026.

وأشارت عدة تقارير لنية المملكة تقديم طلب استضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع مصر واليونان لكن لم يصدر تأكيد رسمي بشأن هذا حتى الآن.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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