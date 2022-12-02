تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا بطلب لنظيره الآسيوي لتنظيم كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026. وتتنافس السعودية مع كل من الأردن وأستراليا وأوزبكستان لتنظيم النسخة 21 من البطولة الآسيوية الأكبر للسيدات في كرة القدم.

وكان الأردن هو البلد العربي الوحيد الذي سبق له تنظيم البطولة التي تقام كل أربع سنوات في نسخة 2018.

وسيعلن الاتحاد الآسيوي قراره بشأن البلد المضيف في وقت مبكر من العام المقبل 2023.

وتضمن الملف السعودي الملاعب والبنية التحتية التي سيتم استخدامها في البطولة بالإضافة إلى الفعاليات والأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية التي استضافتها المملكة في السنوات الأخيرة.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "نستعد منذ وقت مبكر لهذه البطولة وفق أعلى مستويات التنظيم، والملف السعودي شامل ومليء بالتفاصيل التي ستثري البطولة التي نثق في قدرتنا على الفوز بتنظيمها".

وأضاف أن المملكة من خلال استضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026 لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشّرف في البطولات، ولكن تستهدف أيضا التنظيم المميز والمنافسة على البطولة.

يذكر أن نشاط الكرة النسائية في السعودية ظهر بصورة غير رسمية للمرة الأولى منذ عام 2019، قبل أن يتم تكوين أول منتخب سعودي للسيدات في عام 2021.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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