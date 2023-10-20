هل يكتب موسم دراما رمضان 2024 نهاية مسلسلات الـ 30 حلقة؟ السؤال بات مطروحا بعد إعلان أكثر من جهة إنتاجية ونجم ونجمة اعتزالهم العمل في المسلسلات الطويلة واقتصار ظهورهم الدرامي خلال الموسم على مسلسلات الـ 8 و10 و15 حلقة فقط.

المنتج المصري جمال العدل كشف عن اتجاهه إلى التعاقد مع نجوم آخرين بعد فض الشراكة الفنية التي جمعته بالنجمتين يسرا ونيللي كريم واستمرت لسنوات طويلة وأثمرت عن العديد من كلاسيكيات الدراما الناجحة مثل ملك روحي، وأحلام عادية، وفوق مستوى الشبهات، وسجن النسا، وتحت السيطرة وواحة الغروب، وبـ100 وش وغيرها.

العدل أكد أن "لكل حكاية نهاية" وأنه يحق لكل نجم أن يجرب نفسه مع آخرين وهو نفس الحق للمنتج أيضا وأنه قرر اعتزال إنتاج دراما الـ 30 حلقة وسيشارك في رمضان المقبل بعمل أو اثنين من نوعية دراما الـ10 أو الـ 15 حلقة.

بدورها، بدأت نيللي كريم في التحضير لمسلسلها الرمضاني المقبل ويحمل عنوان "فراولة" وهو العمل الأول الذي يجمعها بالمنتج أحمد الدسوقي وينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية وعدد حلقاته 15 حلقة.

نيللي بررت اتجاهها إلى هذا اللون من المسلسلات بأنها تكون جاهزة من كتابة وتحضير قبل التصوير بمدة كافية عكس أعمال الـ 30 حلقة التي تحتاج إلى وقت وغالبا ما يبدأ تصويرها قبل الانتهاء من كتابتها.

غادة عبد الرازق أعلنت أنها مستمرة في دراما الحلقات القصيرة التي قدمتها العام الماضي من خلال مسلسل "تلت التلاتة" وعادت لتقدمها مجددا على إحدى المنصات الإلكترونية من خلال مسلسل "حدث بالفعل"، وشددت على أن مسلسلها في رمضان المقبل سينتمي لدراما الـ15 حلقة.

نبيلة عبيد أيضا من الفنانات اللاتي قررن اقتحام مجال المسلسلات القصيرة بعمل تعود به للشاشة الصغيرة بعد غياب عدة سنوات منذ أن قدمت مسلسلها سكر زيادة عام 2020. العمل الجديد يحمل عنوان قلب أمينة من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني في 2024.

ورغم الإعلان عن تأجيل تصوير الجزء الثاني من مسلسله جعفر العمدة، تعاقد محمد رمضان على بطولة عمل ينتمي لدراما الـ 10 حلقات سيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية بعيدا عن الشهر الكريم.

أحمد السقا يصور حاليا مسلسل بعنوان جولة أخيرة، من المقرر عرضه على منصة أمازون ليكون أول ممثل عربي تعرض أعماله على المنصة العالمية وهو عمل مكون من 9 حلقات في ثاني تجارب السقا مع الأعمال القصيرة بعد مسلسله حرب المكون من 10 حلقات وعرض العام الماضي.

لاشك أن المنصات الإلكترونية ونجاح الأعمال التي أنتجت خصيصا للعرض عليها ساهمت في اتجاه جميع عناصر العملية الدرامية من مؤلفين ومنتجين وممثلين وقنوات إلى الدراما القصيرة التي تجد نجاحا جماهيريا كبيرا ولعل ما شهده مسلسل سفاح الجيزة الذي عرض مؤخرا على منصة شاهد وماصاحبه من جدل ونجاح دليل على نجاح هذه النوعية من الأعمال.

توفر هذه المسلسلات للقناة فرصة جلب الرعاة والإعلانات وتنوعها خلال فترة قصيرة، وللمنتج فرصة الانتهاء من العمل سريعا سواء في التحضير أو التصوير وأيضا في ميزانية العمل التي تقل بمثابة النصف تقريبا عن دراما الـ30 حلقة، وفي نفس الوقت يضمن بها التسويق الإلكتروني أو التليفزيوني بعد انتشارها على جميع الوسائل كما أنها توفر أمام الممثل الوقت لتقديم أعمال أخرى حتى لايظل أسير العمل الواحد الذي يقدمه من عام إلى عام.

(إعداد: أحمد النجار، عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما )

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