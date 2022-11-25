يشهد كأس العالم 2022 مشاركة 4 بلدان عربية في البطولة على غرار نسخة 2018. وتنافس في البطولة الحالية المقامة في قطر منتخبات المغرب وتونس والسعودية وقطر، و3 منها شاركت بالفعل في نسخة 2018 وهي المغرب وتونس والسعودية.

وكان لهذه المنتخبات العربية الثلاثة أيضا مشاركات من قبل في نسخ سابقة من البطولة. لكن كأس العالم 2022 هو أول مشاركة لمنتخب قطر.

وتمثل القيمة السوقية للمنتخبات العربية الأربعة مجتمعة نحو 2.8% من القيمة السوقية لجميع الفرق المشاركة في مونديال 2022 والبالغة 12.3 مليار يورو، بحسب ترانسفير ماركت.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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