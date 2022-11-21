أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تزامنا مع افتتاح البطولة عن بيع كافة الحقوق التجارية الخاصة بها سواء على مستوى شركاء الفيفا أو رعاة كأس العالم العالميين والشركاء الإقليميين، على الرغم من دعوات مقاطعة بطولة كأس العالم 2022، التي انطلقت مساء الأحد في الدوحة.

واعتبر الفيفا أن هذا الأمر يمثل نجاح كبير للبطولة من الناحية التجارية والاقتصادية، في وقت تصاعدت فيه دعوات المقاطعة سواء الجماهيرية أو التجارية أو حتى الفنية للبطولة لأسباب مختلفة.

فئات الرعاية

لا تقتصر رعاية الحدث على عقود طويلة الأجل مع الفيفا بل على فئة أخرى وعقود مشابهة تستهدف مناطق محددة بحيث يختلف الرعاة باختلاف المناطق سواء في الشرق الأوسط، إفريقيا، آسيا أو الأمريكيتين، وهي العقود التي تسعى إلى توقيعها الفيفا لزيادة العوائد التجارية في هذه البطولة.

دعوات المقاطعة

وكانت بعض الدول الأوروبية قد دعت لمقاطعة البطولة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والعمال المهاجرين من ناحية، وحقوق المثليين من ناحية أخرى وانتقد البعض قناة بي بي سي البريطانية لعدم بث حفل الافتتاح وغرد بيرز مورغان وهو مذيع بريطاني معروف قائلا إن البي بي سي قللت بما لا يقبله عقل من احترام قطر فيما نفى مذيع البي بي سي الشهير غاري لينيكر اتهامات بتجاهل البي بي سي حفل الافتتاح مغردا بأن مشاهدة الحفل كانت متاحة على منصات البي بي سي آي بلاير وموقع البي بي سي الرياضية.

كما أثار قرار اللجنة المنظمة منع بيع المشروبات الكحولية في محيط الملاعب أزمة أخرى قبل ساعات من انطلاق البطولة، بالرغم من كون شركة بدوايزر الأمريكية ضمن رعاة الفيفا الرئيسيين.

قائمة مكتملة

لكن رد الفيفا على كل هذه الأمور بإصدار بيان رسمي أعلن فيه اكتمال عدد رعاة البطولة سواء العالميين أو الإقليميين وانضمام كل من شركة فاين للمطهرات، ويوتيوب، وحملة "زوروا لاس فيجاس" كداعمين إقليميين لبطولة كأس العالم، لينجز بذلك عقد الرعاة المحليين الداعمين للبطولة.

وتعقيباً على ذلك قال رئيس الفيفا جياني انفانتينو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "أمر رائع أن نملك كل هذه العقود التجارية لأول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط. هذه الرعاية لن تساهم فقط في نجاح البطولة وإنما في دعم الاتحادات الوطنية الـ 211 التابعة لنا وكذلك برامج التوعية والتطوير".

وتغطي عقود الرعاية الإقليمية مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا، آسيا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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