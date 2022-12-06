لم يكتف المنتخب المغربي بالتأهل للدور ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022 بفوزه على منتخب إسبانيا مساء الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ولكنه ضرب عدد من الأرقام القياسية أيضا بهذا التأهل.

المغرب تغلب على إسبانيا 3-0 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي لمباراة دور الـ 16 بالتعادل بدون أهداف.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق عربي في التاريخ يصل إلى ربع نهائي كأس العالم منذ النسخة الأولى التي أقيمت عام 1930. كما أصبح المغرب هو رابع فريق إفريقي يصل لهذا الدور بعد الكاميرون (1990)، والسنغال (2002) وغانا (2010).

فيما أصبح مدرب المغرب وليد الركراكي هو أول مدرب إفريقي يقود بلاده لربع نهائي كأس العالم، حيث كان تأهل الفرق الثلاث الأخرى مع مدربين أجانب. وتأهلت الكاميرون لربع نهائي 1990 بقيادة الروسي فاليري نيبومينياتشي، فيما قاد الفرنسي برونو ميتسو السنغال في 2002، والصربي ميلوفان رايفاتش غانا في 2010.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي يحقق الفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم. بينما أصبح حارس مرماه ياسين بونو أول حارس مرمى إفريقي يتصدى لركلتي ترجيح في مباراة واحدة في تاريخ البطولة.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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