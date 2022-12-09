تنطلق الجمعة مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، مع دخول البطولة الأكبر في عالم كرة القدم مراحلها الأخيرة والمثيرة للتعرف على بطل العالم الجديد.

مباريات الدور ربع النهائي

توابع زلزال المغرب

بعد ساعات من الإعلان عن رحيل مدرب منتخب إسبانيا لويس انريكي عن منصبه وتعيين لويس دي لا فوينتي بديلا له، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رحيل مديره خوسيه فرانسيسكو مولينا أيضا عن منصبه وتعيين اللاعب السابق ألبرت لوكي مديرا للاتحاد.

التغييرات القوية في الاتحاد تأتي في أعقاب خسارة منتخب إسبانيا المفاجئة من المغرب في دور الستة عشر لكأس العالم والتي خلفت زلزال في كرة القدم الإسبانية.

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ردود فعل من منتخب المغرب بعد تأهله التاريخي لربع نهائي كأس العالم

غضب رونالدو

لم تتوقف ردود الفعل منذ استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا في دور الستة عشر.

وبدأ رونالدو المباراة على مقاعد البدلاء بصورة مفاجئة قبل أن يدخل بديلا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت بها البرتغال 6-1 لتبلغ ربع النهائي دون أن يسجل رونالدو أي من الأهداف الستة.

وقالت صحيفة ريكورد البرتغالية ان رونالدو غضب بشدة من قرار المدرب فرناندو سانتوس عدم البدء به ورفض المشاركة في التمرين في اليوم التالي مهددا بالرحيل عن المعسكر، قبل أن يصدر الاتحاد البرتغالي بيان نفى فيه هذه المزاعم وقال أن رونالدو يواصل دوره كقائد للفريق.

رونالدو بدوره نشر تغريدة على تويتر قال فيها "نحن منتخب شجاع ومجموعة لاعبين أقوى من أن يتم كسرها من القوى الخارجية. نحن فريق جماعي وسنقاتل من أجل حلم التتويج بكأس العالم".

وتلتقي البرتغال مع المغرب مساء السبت أملا في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ عام 2006.

لا تنتقدوا ثقافتنا

قال مدرب البرازيل تشيتشي انه لن يرد على من لا يفهم الثقافة البرازيلية، في إشارة للانتقادات التي وجهها عدد من المحللين وعلى رأسهم قائد مانشستر يونايتد ومنتخب أيرلندا السابق روي كين لطريقة احتفال لاعبي البرازيل بأهدافهم أمام كوريا الجنوبية في مباراة دور الستة عشر.

واحتفل لاعبو البرازيل برقصات جماعية، وشاركهم تشيتشي نفسه الرقص بعد أحد الأهداف.

وقال تشيتشي "من لا يفهم ثقافتنا وتاريخنا في البرازيل لا يستحق عناء الرد. سأترك هذا الضجيج جانبا وأواصل العمل مع فريقي. من يعرف التاريخ ويحترم ثقافة بلادي سأحترمه من كل قلبي. عندما نسجل هدف نرقص، وسنواصل فعل الأشياء بطريقتنا، وهذا لا يعني أننا لا نحترم الخصم. كل فريق يحتفل بطريقته وهذا حقه، لاعبونا يحبون الرقص ومن حقهم القيام بالأمر بالطريقة التي يحبونها".

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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