تتواصل استعدادات المنتخبات الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم التي تقام حاليا في قطر.

وتنطلق مباريات هذا الدور يومي الجمعة والسبت والتي ستحدد على أثرها الفرق الأربع التي ستتأهل للمربع الذهبي والمتنافسة على اللقب الأغلى في عالم كرة القدم.

مباريات الدور ربع النهائي

عقوبات

أعلنت لجنة الانضباط بالفيفا عن مجموعة من العقوبات ضد عدد من منتخبات كأس العالم.

وقررت اللجنة فرض غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (53 الف دولار تقريبا) ضد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بسبب قيام الجماهير الكرواتية برفع لافتات وتوجيه هتافات تسخر من حارس مرمى كندا ميلان بوريان خلال مباراة كرواتيا وكندا بمرحلة المجموعات. ينحدر بوريان من أصول صربية وهاجرت عائلته إلى كندا في أعقاب الحرب الأهلية في يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي.

كما فرضت اللجنة غرامة قدرها 20 ألف فرنك سويسري ضد الاتحاد الصربي لكرة القدم بسبب تعليق علم داخل غرفة ملابس الفريق قبل مباراة صربيا والبرازيل يحمل خريطة لصربيا تضم كوسوفو إليها مع عبارة "لا استسلام" وهو ما يخالف لوائح الفيفا التي ترفض أي رموز أو شعارات سياسية في الملاعب.

كذلك وقعت اللجنة غرامة قدرها 15 ألف فرنك سويسري ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عدم الانضباط، وذلك لحصول ستة لاعبين من الفريق على بطاقات صفراء (إنذارات) خلال مباراتي السعودية ضد كل من الأرجنتين والمكسيك.

انفانتينو سعيد بالبطولة الأفضل

تحدث رئيس الفيفا جياني انفانتينو قبل مباريات ربع النهائي واصفا كأس العالم 2022 بأنه "الأفضل على الإطلاق" بنهاية مرحلة المجموعات.

وكشف انفانتينو ان كأس العالم الحالي هو الأفضل من ناحية الأمور الفنية، وكذلك من حيث الحضور الجماهيري الذي بلغ في المتوسط 51 ألف متفرج في كل مباراة، فيما تجاوزت المتابعة التليفزيونية ملياري مشاهد بحسب رئيس الفيفا، الذي اعتبر أن أكثر من 2.5 مليون مشجع يملؤون بالفعل شوارع الدوحة ويحضرون المباريات ومهرجان المشجعين.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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