للمرة الأولى منذ افتتاح البطولة يوم 20 نوفمبر الماضي، ستحصل الفرق المتبقية في بطولة كأس العالم قطر 2022 على راحة يومي الأربعاء والخميس قبل بداية مباريات الدور ربع النهائي الذي يقام يومي الجمعة والسبت.

وتأهلت ثماني منتخبات للدور ربع النهائي هي الأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية، فرنسا وانجلترا وهولندا وكرواتيا والبرتغال من أوروبا، والمغرب من إفريقيا.



مباريات الدور ربع النهائي

كأس عالم مشترك

بحسب فيكتور مونتالياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد تكون بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر هي الأخيرة التي تقام في ضيافة دولة واحدة. وستقام البطولة المقبلة عام 2026 في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال مونتالياني في تصريحات لقناة "فوكس سبورتس" الأمريكية: "لا أعتقد أننا سنرى كأس عالم تقام في بلد واحدة مرة أخرى. هذا مجرد تخمين وليس شيء مؤكد، لكنني أعتقد أن دولة واحدة لا تستطيع استضافة هذا العدد. أعتقد أن التعاون دائما أفضل لأنه يعزز العلاقات مع جيرانك سياسيا واقتصاديا".

رونالدو ينفي

نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنباء التي ترددت حول انتقاله لنادي النصر السعودي في يناير المقبل.

وعقب مباراة البرتغال وسويسرا الثلاثاء التي فازت فيها البرتغال وأثناء خروج رونالدو من ملعب المباراة سأله بعض الصحفيين حول حقيقة الأمر الذي أثارته صحيفة ماركا الإسبانية المتخصصة في أخبار الرياضة منذ أيام بقرب انتقاله للنصر السعودي مقابل 200 مليون يورو في الموسم ليرد رونالدو باقتضاب "لا هذا ليس صحيح".

ولا يرتبط رونالدو بأي ناد منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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