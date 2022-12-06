تختتم الثلاثاء مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر. ومع ختام مباريات اليوم تتحدد كل أطراف مباريات الدور ربع النهائي والذي يقام يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتأهلت منتخبات هولندا والأرجنتين وفرنسا وانجلترا و كرواتيا والبرازيل للدور ربع النهائي، و سيكتمل نصاب المتأهلين مساء الثلاثاء بتأهل كل من الفائز من المغرب وإسبانيا، والفائز من البرتغال وسويسرا



نهاية ملعب 974

بنهاية مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية التي أقيمت مساء الإثنين، انتهت رحلة ملعب 974 في كأس العالم 2022، بل ورحلة الملعب على الإطلاق. الملعب الذي تم بناؤه خصيصا من أجل احتضان مباريات كأس العالم 2022 سيتم فكه بعد نهاية البطولة.

وتم بناء ملعب 974 بمنطقة رأس بو عبود الساحلية، واستخدم في بنائه 974 حاوية سفن. وتعود تسمية 974 لكود الاتصال الدولي الخاص بقطر.

الملعب الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج تم افتتاحه يوم 30 نوفمبر 2021، وأقيمت عليه مباريات في بطولة كأس العرب العام الماضي كما احتضن سبع مباريات في المونديال الحالي كان آخرها مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، وهو أول ملعب قابل للفك والتركيب في تاريخ كأس العالم. وسيكون الحفل الخيري الذي يقام في الملعب يوم 16 ديسمبر قبل يومين من نهائي المونديال هو آخر حدث يقام فيه قبل تفكيكه.

ومع تفكيك الملعب سيتم إعادة استغلال الموقع بإنشاء مرافق تطل على الواجهة البحرية الموجود بها الملعب، فيما ستتبرع قطر بالحاويات وهيكل الملعب لأحد الدول النامية التي لم يتم الكشف عنها بعد.



تألق حارس مرمى كرواتيا

في فوز بلاده على اليابان بركلات الترجيح الاثنين، أصبح حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش هو ثالث حارس مرمى في تاريخ كأس العالم ينقذ ثلاث ركلات ترجيح في مباراة واحدة، بعد البرتغالي ريكاردو أمام إنجلترا في ربع نهائي مونديال 2006، و الكرواتي دانييل سوباسيتش أمام الدنمارك في دور الستة عشر لمونديال 2018.

تألق ليفاكوفيتش ومن قبله سوباسيتش في 2018 ضمن أن تحقق كرواتيا فوزها الثالث بركلات الترجيح في كأس العالم، حيث لم تخسر كرواتيا أي مباراة وصلت فيها لركلات الترجيح من قبل.



استقالة ألمانية

بدأت توابع زلزال خروج منتخب ألمانيا من الدور الأول لكأس العالم 2022، بعدما استقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخبات الوطنية والأكاديمية الألمانية لكرة القدم من جميع مناصبه. وكان بيرهوف يشغل هذا المنصب منذ عام 2004.

وأصدر بيرهوف بيان أعلن فيه استقالته، تمهيدا لتحديد مسار جديد للكرة الألمانية، خاصة بعد الفشل في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد أن لقى المصير نفسه في مونديال روسيا 2018. وقال بيرهوف في بيان استقالته " تبين لنا أن بعض القرارات التي كنا مقتنعين بها كانت خاطئة. أنا نادم على ذلك وأتحمل المسؤولية عنه".



من أجل "بيليه"

حمل لاعبو البرازيل على صورة عملاقة لأسطورة الكرة البرازيلية بيليه وطافوا بها أرجاء ملعب 974 عقب الفوز على كوريا الجنوبية مساء الإثنين في دور الستة عشر 4- 1. ويوجد بيليه حاليا في أحد مستشفيات ساوباولو في البرازيل حيث يعالج من إصابته بسرطان القولون وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية. ورفعت جماهير البرازيل صورة عملاقة لبيليه مع عبارة "نتمنى لك الشفاء" في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني للمباراة حيث يعتبر الرقم 10 هو رقم قميص بيليه الذي ارتبط به طوال مشواره.

وعقب المباراة قال فينيسيوس جونيور صاحب هدف البرازيل الأول "نهدي الفوز إلى بيليه ونرسل له عناق كبير. نتمنى أن يخرج من هذا الوضع، وأن نصبح أبطال العالم لأجله".

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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