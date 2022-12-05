تصل مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر يومها الثالث الذي يشهد مباراتين يوم الإثنين، يتحدد فيهما صاعدان جديدان للدور ربع النهائي للحاق بمنتخبات الأرجنتين، هولندا، فرنسا وإنجلترا التي تأهلت بالفعل لهذا الدور.

نتائج دور ال16 حتى يوم الأحد

المباريات القادمة

ستلعب الإثنين اليابان أمام كرواتيا والبرازيل أمام كوريا الجنوبية بينما ستلعب الثلاثاء المغرب أمام إسبانيا والبرتغال أمام سويسرا

رأس الأفوكادو

قبل مباراة منتخب بلاده التاريخية أمام إسبانيا في دور الـ 16 لكأس العالم يوم الثلاثاء، قال مدرب المغرب وليد الركراكي، بحسب موقع فيفا، أنه سعيد بلقب "رأس الأفوكادو" الذي يطلقه عليه لاعبو وجماهير المغرب. واشتهر الركراكي بهذا اللقب بين الجماهير، بينما يقوم اللاعبون بلمس رأسه الأصلع بعد المباريات في لمسة احتفالية أثارت ضحكات وإعجاب الجميع.

وتلتقي المغرب مع إسبانيا في مباراة دور ال16 مساء الثلاثاء. ويعتبر المنتخب المغربي هو الممثل الوحيد المتبقي للمنتخبات العربية والافريقية بعد خسارة السنغال من انجلترا مساء الأحد.



وقال الركراكي "علاقتي باللاعبين هي علاقة قائد ومثل أعلى برفاقه. أمنحهم الكثير من الحب ويمنحوني الاحترام وهو ما يهم. في الملعب أنا القائد الذي يتخذ القرارات وهم يحترمون ذلك. لدي مساحة صلعاء في رأسي وأخبرت اللاعبين أن يلمسوها لأن هذا يجلب الحظ الجيد، وأتمنى أن يستمر هذا الحظ في المستقبل".

غرامة مبابي

قال نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي في حديث صحفي أنه سيتحمل الغرامة التي تم توقيعها على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب عدم تحدثه للصحفيين عقب اختياره أفضل لاعب في مباراتي منتخب بلاده أمام أستراليا والدنمارك.

وتنص لوائح الفيفا على أن يتحدث أفضل لاعب في المباراة للصحفيين عقب نهاية اللقاء، لكن مبابي رفض القيام بذلك ليتم توقيع غرامة على الاتحاد الفرنسي. وعقب مباراة بولندا الأحد قال مبابي أن ما حدث كان قراره الشخصي لرغبته في التركيز في المباريات فقط، مؤكدا أنه سيتحمل الغرامة بنفسه لأنه قراره وليس قرار الاتحاد الفرنسي.



توقعات ماكرون

قبل مباراة فرنسا وبولندا، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة ليكيب الفرنسية متوقعا أن يفوز منتخب بلاده بنتيجة 3-1، وأن يسجل كيليان مبابي وأوليفييه جيرو لفرنسا على أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا.

الطريف أن المباراة انتهت بنفس النتيجة بفوز فرنسا 3-1، وسجل أوليفييه جيرو هدف فرنسا الأول وأضاف مبابي هدفين، فيما سجل ليفاندوفسكي لبولندا من ركلة جزاء لتتحقق توقعات ماكرون بنسبة 100%.



"الإقصاء هو كارثة كاملة"

وصف نجم منتخب ألمانيا توماس مولر خروج منتخب بلاده من كأس العالم بأنه "كارثة كاملة".

وودعت ألمانيا بطلة العالم 4 مرات البطولة. وخسرت ألمانيا من اليابان 2-1 وتعادلت مع إسبانيا 1-1 وفازت على كوستاريكا 4-2 لكنها خرجت من البطولة مثلما كان الحال قبل 4 سنوات في روسيا 2018.

وكتب مولر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام "أشعر بألم أعمق من المعتاد. واجهنا موجة من العواطف والتوقعات والطموح والرفض. الإقصاء هو كارثة كاملة. شعرنا بالكثير من التناقضات ولا نعرف ما الذي حدث. سنحتاج لوقت طويل لتنظيم كل شيء والعودة من جديد".

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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