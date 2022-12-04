تواصلت مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر بإقامة مباراتين يوم الأحد وافتتحت فرنسا التي توجت باللقب عام 1998 المباراة الأولى.

مباريات دور الـ 16

السبت 3 ديسمبر

هولندا 3-1 الولايات المتحدة الأمريكية

الأرجنتين 2-1 أستراليا

الأحد 4 ديسمبر

فرنسا 3 – 1 بولندا

إنجلترا – السنغال

الإثنين 5 ديسمبر

اليابان – كرواتيا

البرازيل – كوريا الجنوبية

الثلاثاء 6 ديسمبر

المغرب – إسبانيا

البرتغال - سويسرا

1000 مباراة

قاد نجم الأرجنتين ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على أستراليا بهدفين لهدف ليبلغ الدور ربع النهائي. وسجل ميسي الهدف الأول في المباراة التي حملت الرقم 1000 في مسيرته كلاعب سواء مع الأندية أو المنتخب.

وحصل ميسي على جائزة رجل المباراة وهي المرة الثامنة التي يحقق فيها هذا اللقب، رقم قياسي في تاريخ كأس العالم. بينما كان هدفه في المباراة هو الثالث له في البطولة الحالية والتاسع في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

وعبر ميسي عقب المباراة عن امتنانه للجماهير وقال "نحن نعلم الجهود التي بذلوها للمجيء إلى هنا، الطاقة والروح التي ينقلونها إلينا مذهلة."

وحول خوضه المباراة رقم 1000 قال ميسي "لم أكن أعرف ذلك واكتشفت اليوم أنها المباراة رقم 1000. أعيش كل لحظة بلحظتها وأستمتع بما نمر به". ويسعدني أن أنني أخطو خطوة إلى الأمام للوصول إلى ربع النهائي".

رسالة بيليه

بعدما أكدت تقارير إعلامية مختلفة من البرازيل دخول أسطورة الكرة العالمية بيليه للرعاية التحفظية أو ما يطلق عليه "رعاية نهاية الحياة"، نشر الحساب الرسمي لبيليه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام رسالة موجهة من بيليه لجماهيره.

وكان بيليه قد دخل مستشفى ساو باولو لمتابعة عملية تلقي العلاج الكيماوي نتيجة اصابته بسرطان القولون، لكن أفادت تقارير أن حالته ازدادت سوءا ولم يستجب لجرعات العلاج الجديدة.

وجاء نص الرسالة "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء الجميع، أنا قوي ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمتعاد، أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة، وأيضا مشاهدة البرازيل في كأس العالم. شكرا جزيلا لكم على كل شيء".

يذكر ان ابنة بيليه كيلي ناسيمنتو هي من تدير حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حسبما أعلنت بنفسها في وقت سابق.

جيرو التاريخي

بتسجيله الهدف الأول لفرنسا في مرمى بولندا مساء الأحد، أصبح أوليفييه جيرو هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 52 هدفا، ليتفوق بذلك بهدف واحد على أسطورة فرنسا تييري هنري وينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي.

مدرب كوريا ينتقد ضغط المباريات

اشتكى البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية من الضغوط التي شهدتها مباريات فريقه في كأس العالم قبل مواجهة منتخب البرازيل في دور الـ 16 يوم الإثنين.

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي للمباراة "لدينا فقط 72 ساعة قبل كل مباراة ويجب أن نضع في الحسبان عامل الإرهاق مع مواجهة قوية أمام البرتغال أرهقتنا بدنيا ومعنويا، الفارق الزمني بين المباريات قليل للغاية ولكن يجب أن نحترم قرار فيفا ونتكيف مع الأمر. "

وتابع "ما أردناه بالأمس هو أن نحرص على أن يحصل الفريق على قسطا من الراحة، ولم نتدرب إلا اليوم وهو شيء يجب على كل المنتخبات التعامل معه. منتخب البرازيل لديه ميزة الراحة ليوم إضافي كما يتمتع عدد كبير من لاعبيه بالراحة وهو ما لم يكن متاحا لنا".

إيقاف 15 مباراة

أصبح لاعب منتخب أوروجواي خوسيه ماريا خيمينيز معرضا لعقوبة إيقاف طويلة الأمد قد تصل إلى 15 مباراة كاملة بسبب سوء السلوك. وأظهرت الإعادة التليفزيونية خيمينيز وهو يقوم بالاعتراض على حكم مباراة أوروجواي وغانا وقيامه بسب الحكم والفيفا، مما قد يعرضه للإيقاف لمدة تتراوح بين 4 و15 مباراة حسب تقرير الحكم والتحقيق مع اللاعب.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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