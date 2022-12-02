بنهاية مباريات الجمعة تختتم مرحلة المجموعات المثيرة للغاية لبطولة كأس العالم قطر 2022. مفاجآت وقصص كثيرة حَفلت بها البطولة، وستمتد مع انطلاق مرحلة خروج المغلوب التي تبدأ بانطلاق مباريات دور الستة عشر يوم السبت.

المباريات

المجموعة السابعة

البرازيل – الكاميرون

صربيا - سويسرا

المجموعة الثامنة

غانا – أوروجواي

كوريا الجنوبية - البرتغال



مباريات دور الستة عشر التي تحددت حتى الآن:

السبت 3 ديسمبر

هولندا – الولايات المتحدة

الأرجنتين – أستراليا

الأحد 4 ديسمبر

فرنسا – بولندا

إنجلترا – السنغال

الإثنين 5 ديسمبر

اليابان - كرواتيا

الثلاثاء 6 ديسمبر

المغرب – إسبانيا

تألق عربي

للمرة الثانية في تاريخه، تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، بعد أن حقق هذا الإنجاز مرة وحيدة من قبل في مونديال المكسيك 1986. ومثلما كان الحال وقتها، اعتلى المغرب قمة مجموعته برصيد سبع نقاط من فوزين على بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا. ويلتقي المغرب مع إسبانيا في مواجهة صعبة للغاية بدور الـ 16 على أمل أن يصل الفريق العربي للدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

أرقام مغربية

بتأهله لدور الـ 16 أصبح المغرب أول فريق عربي يحقق هذا الإنجاز مرتين في تاريخ كأس العالم. حيث سبق لمنتخبات الجزائر والسعودية التأهل مرة واحدة من قبل، إلا أن المغرب تأهل للمرة الثانية بعد 1986. وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتصدر مجموعته برصيد سبع نقاط، حيث كان الرقم الأكبر لأي منتخب عربي أو إفريقي قبل ذلك هو ست نقاط. وبتأهل المغرب ضمنت إفريقيا مقعدين في دور الـ 16 لثاني مرة في التاريخ بعد مونديال 2014، وقد يرتفع العدد لرقم تاريخي في حالة تأهل غانا أو الكاميرون يوم الجمعة.

للمرة الثانية

حتى مونديال 2018، كان المنتخب الألماني هو الوحيد في تاريخ البطولة الذي لم يودع كأس العالم من مرحلة المجموعات مطلقا، حيث سبق له التأهل عن هذه المرحلة في كل البطولات التي شارك بها. إلا أن ألمانيا خرجت من مرحلة المجموعات في روسيا 2018، وعادت لتكرر الإخفاق للمرة الثانية على التوالي بخروجها من البطولة مبكرا في قطر 2022.

مشاركة للتاريخ

قال مدرب البرازيل تشيتشي إن لاعب الفريق داني الفيش سيشارك في مباراة البرازيل وصربيا مساء الجمعة، ليصبح بذلك أكبر لاعب برازيلي يشارك في أي مباراة رسمية في تاريخ المنتخب. ويبلغ داني ألفيش من العمر 39 عام وسبعة أشهر، ليصبح بذلك أكبر لاعب يمثل البرازيل دوليا في التاريخ. وسبق لألفيش أن لعب في كأس العالم مرتين من قبل.

لا للسياسة

رفض مدرب سويسرا مراد ياكين الحديث عن الأمور السياسية قبل مباراة منتخب بلاده أمام صربيا مساء الجمعة، وقال ياكين إنه يفضل التركيز في كرة القدم فقط. وتضم تشكيلة سويسرا عدد من اللاعبين من أصول ألبانية ومن كوسوفو، وهما البلدان اللذان لديهما تاريخ عداء طويل مع صربيا، وسبق أن ثارت أزمة خلال مباراة المنتخبين في كأس العالم 2018، حين احتفل الثنائي شيردان شاكيري وجرانيت تشاكا بهدفيهما لسويسرا في مرمى صربيا بعلامة النسر، شعار دولة ألبانيا مما عرضهما لعقوبة من الفيفا وقتها.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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