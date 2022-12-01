تختتم الخميس مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، حيث تنتهي مباريات ما تبقى من المجموعات الثمانية يوم الجمعة قبل أن ينطلق دور الـ 16 يوم السبت.

المباريات

المجموعة الخامسة

إسبانيا – اليابان

ألمانيا - كوستاريكا

المجموعة السادسة

المغرب – كندا

بلجيكا – كرواتيا

مباريات دور الستة عشر التي تحددت حتى الآن:

السبت 3 ديسمبر

هولندا – الولايات المتحدة الأمريكية

الأرجنتين – أستراليا

الأحد 4 ديسمبر

فرنسا – بولندا

إنجلترا – السنغال

يوم تاريخي

تدخل الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ من الباب العريض يوم الخميس لأنها ستصبح أول سيدة تدير مباراة في بطولة كأس العالم للرجال.

وستتولى فرابار إدارة مباراة كوستاريكا وألمانيا في المجموعة الخامسة.

فرابار البالغة من العمر 38 عاما كانت الحكم الرابع خلال مباراة المكسيك وبولندا.

مدرب كوستاريكا سعيد

أعرب مدرب كوستاريكا لويس سواريز عن سعادته بقرار الفيفا تعيين حكم سيدة لمباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا.

ووصف سواريز الخطوة بالأمر الرائع وقال "أحب أن أرى السيدات ينتصرن في كل شيء" وخص بالذكر المجال الذي يسيطر عليه الرجال، أي كرة القدم.

ميسي : أسعدت مارادونا

كسر قائد الأرجنتين ليونيل ميسي رقم الأسطورة دييجو مارادونا حين شارك في مباراته رقم 22 في كأس العالم، ليتجاوز بذلك رقم النجم الراحل الذي توقف عند 21 مباراة.

وعقب الفوز على بولندا قال ميسي "مارادونا كان سيسعد اني كسرت رقمه. كان دائما ما يحب ذلك لي وللمنتخب". ورحل مارادونا في نوفمبر 2020 عن عمر ستين عاما.

فخر سعودي

قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه ينبغي على بلاده أن تفخر بالمنتخب الوطني على الرغم من خروجه من مرحلة المجموعات.

وفازت السعودية على الأرجنتين قبل أن تخسر في مواجهة بولندا والمكسيك لتخرج من المجموعة الثالثة، إلا أن المسحل قال إن الغيابات أثرت على الفريق الذي يستحق الفخر، ووعد بمواصلة العمل من أجل البطولات المقبلة.

مكافأة للسيدات

ضمن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 13 مليون دولار على الأقل هي مكافأة تأهل الفريق إلى دور الـ 16 من كأس العالم.

وقد يفرح منتخب أمريكا للسيدات بهذه المكافأة أكثر.

فبموجب اتفاق وقانون تم التوقيع عليه قبل 4 سنوات، يتم تقسيم كافة المكافآت التي يحصل عليها أي من منتخبي الرجال أو السيدات بالتساوي بين المنتخبين، كما يحصل لاعبو المنتخبين على أجور متساوية.

منتخب السيدات سيحصل بالتالي على 6.5 مليون دولار أي نصف قيمة المكافأة. الطريف ان المنتخب الأمريكي للسيدات توج بلقب كأس العالم للسيدات مرتين متتاليتين عامي 2015 و2019، ولم يصل المبلغ الإجمالي لمكافآته حينها إلى ما سيحصده المنتخب بعد انتقال منتخب الرجال إلى دور الـ 16.

بلغت جائزة الفوز بكأس العالم للسيدات عام 2015 مليوني دولار، في حين نال عن فوزه بلقب 2019 أربعة ملايين دولار.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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