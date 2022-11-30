يشهد الأربعاء ختام مجموعتين جديدتين من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر حين تصل مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة لنقطة النهاية.



المباريات

المجموعة الثالثة

السعودية – المكسيك

الأرجنتين - بولندا

المجموعة الرابعة

تونس – فرنسا

الدنمارك - أستراليا



تحقيق مع السنغال

تواصلت تحقيقات لجنة الانضباط في الفيفا مع المنتخبات بسبب الخروقات التي تتم خلال البطولة، وأعلنت اللجنة عن تحقيق مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم بسبب المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة السنغال والإكوادور في المجموعة الأولى.

وحضر مدرب السنغال أليو سيسيه المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم 28 نوفمبر بمفرده، بينما تنص اللوائح على وجوب حضور أحد اللاعبين برفقة المدرب. وسبق وان تعرض المنتخب الألماني لغرامة ب 10 آلاف يورو لخرق مشابه.



يمكنك أن تعود لبيتك

رد مدرب هولندا لويس فان خال على صحفي انتقد أداء فريقه عقب فوز هولندا على قطر 2-0 مساء الثلاثاء بطريقة ساخرة. وقال فان خال للصحفي "إذا كنت تشعر بالملل من أداء منتخبنا، لماذا لا تعود إلى بيتك؟ أعتقد أننا لعبنا جيدا لكن إذا كان هذا هو رأيك فأنا لا أعتقد أنه الرأي الصحيح".



أزمة ميسي – المكسيك

أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي ثارت بسبب فيديو صُور داخل غرفة ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب فوزه على المكسيك، وأظهرت قائد ونجم الأرجنتين ليونيل ميسي وهو يضع قميص منتخب المكسيك على الأرض أمام قدمه. وغرد الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز عبر موقع تويتر "هل رأيتم ميسي وهو يمسح الأرض بقميصنا وعلمنا؟ عليه أن يدعو الله ألا أمسك به".

الدفاع عن ميسي لم يأت من الأرجنتين، ولكن من المكسيك نفسها وعبر قائد المنتخب أندريس جواردادو الذي قال للإعلام انه يتفهم ما قام به ميسي، وقال "في غرفة الملابس نقوم برمي القمصان المبتلة من العرق على الأرض سواء قمصاننا أو تلك التي استبدلناها مع المنافس، ثم نجمعها من جديد بعد أن يتم غسلها لاحقاً".

وأضاف قائد المكسيك "القميص الذي ظهر في الفيديو هو قميصي أنا لأنني استبدلته مع ميسي. ربما لا يفهم كانيلو (الملاكم) كيف يدور الأمر في كرة القدم، لكن بالنسبة لي ما قاله كان سخيفاً".

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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