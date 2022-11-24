قال وزير الرياضة السعودي عبد العزيز تركي الفيصل إن حكومة المملكة ستدعم القطاع الخاص في حال قرر مستثمرون سعوديون الاستحواذ على ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

كانت مجموعة فينواي سبورتس (FSG) الأمريكية المالكة لنادي ليفربول أعلنت قبل عدة أسابيع نيتها بيع أسهمها في النادي العريق سواء بشكل كامل أو جزئي، قبل أن تعلن أسرة جليزر الأمريكية أيضا عزمها بيع نادي مانشستر يونايتد بصورة مماثلة.

ويستحوذ صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي منذ أكتوبر 2021، وتبدو المملكة عازمة بصورة أكبر على الاستثمار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال عبد العزيز، يوم الخميس لبي بي سي سبورت التابعة لبي بي سي، إنه لن يتحدث باسم القطاع الخاص، لكنه يعرف جيدا رغبة العديد من الجهات السعودية في الاستحواذ على الناديين الأكثر تتويجا بالبطولات في إنجلترا.

ويتصدر مانشستر يونايتد وليفربول قائمة الأندية التي حققت لقب الدوري الإنجليزي بعشرين لقب للأول وتسعة عشر للثاني. فيما حقق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا ست مرات مقابل ثلاثة لمانشستر يونايتد، وهما الأكثر تتويجا في البطولة من انجلترا.

وأضاف الوزير: "في حالة دخول أي أفراد أو شركات من القطاع الخاص في أي من الصفقتين، ستدعمه المملكة لأن هذا ينعكس بصورة إيجابية على الرياضة السعودية".

ومن المتوقع أن تتكلف صفقة الاستحواذ على مانشستر يونايتد أكثر من 5 مليار جنيه إسترليني، بينما تُقدر قيمة ليفربول السوقية بمبلغ مقارب يصل إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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