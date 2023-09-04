أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، إقامة المباريات التي تجمع أندية السعودية وإيران وكذلك المنتخب على ملاعب الفرق بنظام الذهاب والإياب بدلا من الملاعب المحايدة، بداية من 19 سبتمبر.



ويأتي هذا الاتفاق بين الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم، في إطار اتفاق البلدين لإعادة العلاقات الدبلوماسية الذي وٌقع مارس الماضي، فيما يستعد سفير طهران الجديد لدى المملكة لبدء مهام عمله رسميا هذا الأسبوع.

وحسب بيان الاتحاد الآسيوي عبر موقعه، فخلال فترة قطع العلاقات، كانت جميع المباريات التي تجمع أندية البلدين أو المنتخبين تقام على ملاعب محايدة، لكن القرار الجديد سيسمح للأندية باستضافة مباريات الفرق من الدولة الأخرى على ملاعبها وزيارة ملعب الفريق المقابل في المباريات الخارجية.

ويعني هذا أنه سيُسمح لأندية السعودية والمنتخب السعودي باستضافة المباريات مع الأندية الإيرانية والمنتخب الإيراني والعكس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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