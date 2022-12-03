أفادت وسائل إعلام عالمية يوم السبت أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يعيش لحظات حرجة للغاية بعد أن نُقل إلى قسم للحالات المستعصية في أحد مستشفيات ساو باولو.

بيليه البالغ 82 عام، دخل المستشفى الثلاثاء الماضي لتقييم جرعة العلاج الكيماوي الذي يتلقاه إثر إصابته بسرطان القولون، ليتم تشخيص إصابته بالتهاب رئوي حاد نتيجة مضاعفات المرض.

ويرقد بيليه حاليا في قسم للرعاية التحفظية أو ما يعرف بـ “End of life care” أو "رعاية نهاية الحياة" حيث يحاول المشرفون على وضعه الصحي مساعدته على التنفس وعلاجه من الألم.

ورفعت جماهير البرازيل صورة عملاقة لأسطورتها مكتوبا عليها "نتمنى لك الشفاء العاجل" خلال مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم مساء الجمعة بملعب لوسيل وهو أحد ملاعب كأس العالم المقام حاليا في قطر.

ووضعت أيضا صورة عملاقة لبيليه على مبنى الشعلة في الدوحة مع عبارة "نتمنى لك الشفاء".

وتمنى قائد منتخب إنجلترا هاري كين ونجم فرنسا كيليان مبابي الشفاء لبيليه عبر صفحاتهما بوسائل التواصل الاجتماعي.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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