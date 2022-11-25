استمرت حالة الجدل اليومية والمشادات البعيدة عن كرة القدم في المؤتمرات الصحفية المقامة على هامش مونديال قطر 2022.

ومنذ اليوم الأول تشهد المؤتمرات الصحفية المرافقة للبطولة حالة من الشد والجذب، بدأها رئيس الفيفا جياني انفانتينو في المؤتمر الصحفي الافتتاحي، وتواصلت مع المؤتمرات الخاصة بالمباريات.

آخر حلقة في هذه السلسلة أتت من قائد ويلز جاريث بيل الذي علق على قرار الفيفا برفض ارتداء شارة "One Love" الخاصة بحملة دعم حقوق المثليين بقوله: "لم نكن سعداء كثيرا بشأن عدم ارتداء الشارة. بالتأكيد نحن ندعم الحملة، ولكننا هنا للعب كرة القدم في الوقت ذاته".

من جهته، قال مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت إن تركيز المنتخب منصب على كرة القدم فيما يتولى الاتحاد الإنجليزي مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال ساوثجيت: "دعم المثلية؟ تحدثنا عن تلك الأمور لمدة عام، هناك خطر إذا حاول الجميع تصعيدها. الآن يجب أن نركز على كرة القدم والمباريات".

من ناحية أخرى، دخل مدرب إيران البرتغالي كارلوس كيروش في مشادة مع مراسلة بي بي سي بعد أن وجهت سؤال للاعب المنتخب الإيراني مهدي طارمي حول الاحتجاجات القائمة في إيران.

وعقب المؤتمر واجه كيروش المراسلة أمام الموجودين بقوله: "لماذا لا تسألي المدربين الآخرين عن ثقافات أخرى؟ هذا فقط سيكون عادلا. لماذا لا تسألي مدرب إنجلترا ما رأيك بموقف إنجلترا والولايات المتحدة حين غادروا أفغانستان وتخلوا عن النساء؟".

وكان كيروش قد دخل في مشادة مشابهة قبل مباراة إيران الأولى أمام إنجلترا بسبب سؤال مشابه، حيث قال لصحفي: "كم ستدفع لي لأجيب هذا السؤال؟ تحدث مع رئيسك وعد لي بالإجابة. فكر بما حدث في بلادك مع المهاجرين".

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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