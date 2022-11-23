فاجأ المنتخب الألماني العالم قبل بداية مباراته الأولى في كأس العالم 2022 بقطر، حين التقط لاعبوه الصورة التذكارية بصورة غير معتادة. ووضع لاعبو ألمانيا أياديهم على أفواههم أثناء التقاط الصورة الرسمية قبل مباراتهم أمام اليابان على ملعب خليفة الدولي مساء الأربعاء.

يأتي ذلك احتجاجا من الاتحاد والمنتخب الألماني على قرار الفيفا الخاص برفض ارتداء قادة المنتخبات شارة قوس قزح التي ترمز إلى دعم مجتمع المثليين، حيث سبق أن أصدر الفيفا بيان أعلن فيه أن اللاعب الذي سيرتدي هذه الشارة سيحصل على إنذار.

ونشر الاتحاد الألماني لكرة القدم الصورة وعليها عبارة "بشارة أو بدون شارة نتمسك بموقفنا".

وأرفق الاتحاد الألماني بالصورة بيان جاء نصه كما يلي:

"كنا نريد أن يرتدي قائدنا شارة قيادة لدعم مبادئنا التي نؤمن بها في منتخب ألمانيا: التنوع والاحترام المتبادل. رفقة منتخبات أخرى أردنا أن يُسمَع صوتنا. لم يكن الأمر متعلقا باتخاذ موقف سياسي، فحقوق الإنسان ليست موضع للتفاوض. يجب أن تكون حقوق الإنسان مكفولة، ولكن هذا ليس الوضع حتى الآن. ولهذا فإن تلك الرسالة كانت مهمة لنا، ومنعنا من ارتداء شارة القيادة كان تكميم لأصواتنا، نحن نتمسك بموقفنا".



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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