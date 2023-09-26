صيف ساخن جدا عاشته كرة القدم السعودية بانتقال العديد من نجوم الصف الأول إلى الأندية في المملكة، خاصة بعد قرار صندوق الاستثمارات العامة السيادي الاستحواذ على الأندية الأربعة الكبرى، والسماح بالمزيد من الاستثمارات في بقية الأندية، ليصبح الدوري السعودي للمحترفين قبلة نجوم اللعبة من الدوريات الأوروبية الكبرى.



كرة الثلج



البداية أتت مع بداية العام الحالي حين أعلن نادي النصر الذي مقره العاصمة الرياض، ضم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وبينما لم يعلن النادي عن قيمة راتب اللاعب الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، أشارت التقارير الصحفية أن رونالدو سيتقاضى راتب يوازي 200 مليون يورو، وبقيمة تصل إلى نصف مليار يورو عبر فترة التعاقد التي تمتد لموسمين ونصف الموسم.



وصول رونالدو إلى الرياض كان كرة الثلج التي بدأت تكبر يوم بعد الآخر. وفي مايو الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ على 75% من ملكية أربعة أندية، هي ثنائي العاصمة الهلال والنصر، وفريقي مدينة جدة الاتحاد والأهلي.



الاستحواذ جاء ضمن رؤية المملكة 2030، وهو المرحلة الأولى التي يتبعها مرحلة أخرى من تخصيص عدد جديد من الأندية بداية من الربع الأخير لعام 2023، حسبما أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وقتها.



وجاء صيف 2023 وفترة الانتقالات به لتعلن وصول كرة الثلج إلى ذروتها. وأصبحت أنظار العالم كلها باتجاه سوق كرة القدم في السعودية لمعرفة الجديد الذي كان يأتي بصورة يومية.



صفقات بالجملة



كما هو متوقع، سيطر الرباعي الذي يستحوذ عليه صندوق الاستثمارات (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي) على النصيب الأكبر من سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.



النصر الذي فتح الباب بصفقة كريستيانو رونالدو ضم ستة لاعبين من الدوريات الكبرى وبإجمالي إنفاق بلغ 165.1 مليون يورو. أغلى الصفقات كان البرتغالي أوتافيو من بورتو البرتغالي مقابل 60 مليون يورو، ثم السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 30 مليون يورو. النصر ضم أيضاً الإسباني إيمريك لابورت من مانشستر سيتي الإنجليزي (27.5 مليون يورو)، والإيفواري سيكو فوفانا من لنس الفرنسي (25 مليون يورو)، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي (18 مليون يورو)، البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنجليزي (4.6 مليون يورو).



الهلال، غريم النصر في الرياض، كان صاحب الصفقة الأكبر في سوق الانتقالات حين ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو. الهلال ضم كذلك البرازيلي مالكوم من زينيت الروسي (60 مليون يورو)، والبرتغالي روبن نيفيش من وولفرهامبتون الإنجليزي (55 مليون يورو)، والصربي ألكسندر ميتروفيتش من فولهام الإنجليزي (52.6 مليون يورو)، ومواطنه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي (40 مليون يورو)، والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي (23 مليون يورو)، والحارس المغربي ياسين بونو من إشبيلية الإسباني مقابل 21 مليون يورو.



وبالإضافة لكل الصفقات القادمة من الدوريات الأوروبية، عقد الهلال عدة صفقات محلية كان أبرزها ضم مدافع الشباب حسان تمبكتي مقابل 11.5 مليون يورو. ووصل إجمالي إنفاق الهلال في السوق الصيفية إلى 353.1 مليون يورو.



الاتحاد حامل لقب الدوري في الموسم الماضي ضم خمسة لاعبين من الدوريات الكبرى هم البرازيلي فابينيو من ليفربول الإنجليزي مقابل 46.7 مليون يورو، والبرتغالي جوتا من سيلتيك الأسكتلندي (29.1 مليون يورو)، والبرازيلي فيليبي لويس من ريال بيتيس الإسباني (22 مليون يورو)، بالإضافة لصفقتي انتقال حر للفرنسيين كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني، ونجولو كانتي من تشيلسي الإنجليزي.



وضم الاتحاد عدة صفقات محلية، كان أكبرها فيصل الغامدي من نادي الاتفاق مقابل 11.72 مليون يورو، وحسن قديش من نادي التعاون مقابل 9.9 مليون يورو. وبلغ إجمالي إنفاق الاتحاد في الصيف 119.4 مليون يورو.



أما الأهلي العائد للدوري الممتاز هذا الموسم فضم 8 صفقات من الدوريات الكبرى هي الإسباني جابري فيجا من سلتا فيجو الإسباني مقابل 40 مليون يورو، والجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي الإنجليزي (35 مليون يورو)، والبرازيلي روجر إيبانيز من روما الإيطالي (30 مليون يورو)، والفرنسي آلان سان ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي (27.5 مليون يورو)، والتركي مريح ديميرال من أتالانتا الإيطالي (20 مليون يورو)، والسنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي (18.5 مليون يورو)، والإيفواري فرانك كيسي من برشلونة الإسباني (12.5 مليون يورو)، بالإضافة للبرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر.



وضم الأهلي 7 صفقات محلية كان أكبرها من نصيب عبد الله البريكان لاعب التعاون مقابل 9.8 مليون يورو. وبلغ إجمالي إنفاق الفريق 197.5 مليون يورو.



بعيداً عن رباعي صندوق الاستثمارات، كان الاتفاق - الذي استقطب المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول - هو الأكثر إنفاقا بـ 36.3 مليون يورو قيمة ضم كل من جوردان هندرسون من ليفربول الإنجليزي (14 مليون يورو)، والجامايكي ديماراي جراي من إيفرتون الإنجليزي (9.3 مليون يورو)، والهولندي جورجينيو فينالدوم من روما الإيطالي (8 مليون يورو) والإسكتلندي جاك هندري من بروج البلجيكي (5 مليون يورو) بالإضافة لضم الفرنسي موسى ديمبيلي من ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وبلغ إجمالي إنفاق أندية الدوري الـ 18 على الصفقات قرابة المليار يورو، وتحديدا 956 مليون و878 ألف يورو.



قيمة متضاعفة



بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات كرة القدم، تضاعفت القيمة السوقية لأندية الدوري السعودي أكثر من ثلاث مرات عن الموسم الماضي. في موسم 2022-2023 كانت القيمة السوقية لأندية الدوري السعودي تبلغ 349.68 مليون يورو، قبل أن تصل في الموسم الحالي 2023-2024 إلى 1.18 مليار يورو، مع مراعاة أن عدد أندية الدوري ارتفع من 16 نادي الموسم الماضي إلى 18 نادي هذا الموسم.



وبعد الصفقات الجديدة المنضمة هذا الصيف، أصبح الهلال هو أعلى الأندية من ناحية القيمة السوقية البالغة 258.4 مليون يورو، يتبعه الأهلي مقابل 200.98 مليون يورو، ثم النصر (195.53 مليون يورو) والاتحاد (133.28 مليون يورو)، وهو - كما متوقع - رباعي الأندية الذي يستحوذ عليه صندوق الاستثمارات. أما أقل أندية الدوري من حيث القيمة السوقية فهو نادي الخليج والذي تبلغ قيمته السوقية 15.14 مليون يورو.



أما أعلى لاعبي الدوري قيمة سوقية فهو البرازيلي نيمار الذي تبلغ قيمته السوقية 60 مليون يورو، بعد إنفاق الهلال ما يعادل 90 مليون يورو مقابل ضمه لصفوفه.



ماذا بعد؟



الهلال حاول ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم سبع مرات قبل أن يفضل بطل العالم مع الأرجنتين الانتقال إلى الدوري الأمريكي وتحديداً إلى انتر ميامي. الاتحاد من جانبه حاول حتى اليوم الأخير ضم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، بل وعرض على ليفربول صفقة تجعل من صلاح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 252 مليون يورو قبل أن يرفض الأخير العرض ويعلن أن صلاح ليس للبيع بأي ثمن.



وقد تم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 7 سبتمبر، ولدينا عدة أشهر قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية يوم 1 يناير 2024 والذي سيستمر حتى 31 يناير.



و المقدمات السابق ذكرها تشير لأن الشتاء المقبل وصيف 2024 سيشهدان المزيد من الصفقات المدوية التي ستضيف الكثير من الإثارة والضجة على الدوري السعودي في الأيام المقبلة.

(إعداد: عادل كُريّم، المنسق الإعلامي السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم)

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