تساءل كثيرون عن سر رفض لاعب سويسرا بريل إيمبولو الاحتفال بالهدف الأول الذي سجله لمنتخب بلاده أمام الكاميرون على ملعب الجنوب في افتتاح مباريات المجموعة السابعة من كأس العالم قطر 2022 يوم الخميس.

وسجل إيمبولو في الدقيقة 48 ليمنح سويسرا التقدم قبل أن يرفض الاحتفال بالهدف بل وكاد يبكي وسط دهشة الكثيرين.

السر هو أن إيمبولو مهاجر كاميروني، حيث ولد في العاصمة ياوندي في فبراير 1997. في سن الرابعة انفصل والداه لتأخذه والدته إلى فرنسا سعيا وراء مستقبل أفضل لولدها. وهناك تزوجت من سويسري وانتقلت للعيش معه في بازل، حيث بدأ إيمبولو مشواره مع كرة القدم وهو في سن صغيرة.

في عام 2014، حصل إيمبولو على الجنسية السويسرية. ورغم أن مدرب منتخب الكاميرون في هذا الوقت الألماني فولكر فينكه طلب منه الانضمام لمنتخب بلده الأصلي، إلا أن إيمبولو فضل الانضمام لمنتخب سويسرا بعد أن قال: "أشعر أن أكثر من 70% من شخصيتي سويسرية وليست كاميرونية".

إيمبولو يسافر إلى الكاميرون بشكل منتظم لزيارة والده وأسرته هناك، وهو ما يفسر مدى تأثره بالهدف الذي سجله في مرمى منتخب بلده الأصلي.

وقام إيمبولو بتأسيس مؤسسة خيرية لدعم ومساندة اللاجئين في سويسرا منذ كان في التاسعة عشرة من عمره. ويلعب إيمبولو حاليا لنادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ويرتدي به القميص رقم 36 وهو ما فسره بأنه رقم الحافلة التي كان يستقلها يوميا للذهاب إلى المران في بازل.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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