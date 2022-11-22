أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا، يوم الثلاثاء، إنهاء تعاقده مع مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال الفريق، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه توصل لاتفاق بالتراضي مع رونالدو، وإنه سيغادر الفريق على الفور.

وتوجه النادي بالشكر لرونالدو على إسهاماته الكبيرة التي قدمها على مدار فترتين، حيث أحرز 145 هدف في 346 مباراة.

يأتي هذا بعدما انتقد رونالدو (37 عام) في مقابلة مثيرة للجدل نادي مانشستر يونايتد، وقال إنه لا يكن الاحترام لمدربه إريك تين هاج، وفق تقارير إعلامية.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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