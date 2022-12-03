قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن 2.45 مليون مشجع حضروا مباريات مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر وملأوا 96% من سعة الملاعب التي احتضنت المباريات الـ 48 التي أقيمت في هذه المرحلة.

واستقطبت مباراة الأرجنتين والمكسيك على ملعب لوسيل العدد الأكبر من المشجعين الذين بلغ عددهم 88,966، وهو الرقم الأكبر في كأس العالم منذ مباراة البرازيل وإيطاليا في نهائي نسخة 1994.

وفي بيان رسمي، كشف الـ فيفا أنها المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي تتأهل فيها منتخبات من القارات الست إلى دور الـ 16، منها 3 تابعة للاتحاد الآسيوي و2 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو رقم قياسي في تاريخ كأس العالم.

مهرجان المشجعين

وعلى صعيد مهرجان المشجعين، وهي المنطقة التي خصصها فيفا في الدوحة لاستقبال الجماهير لمتابعة المباريات وحضور فعاليات فنية وترفيهية أخرى، وصل عدد الزوار مع اختتام مرحلة المجموعات إلى مليون زائر، بحسب الموقع الرسمي للفيفا.

وشهدت فعاليات كورنيش الدوحة التي ينظمها فيفا واللجنة المنظمة للبطولة حضور مليوني زائر منذ اليوم الافتتاحي وحتى نهاية مرحلة المجموعات يوم الجمعة 2 ديسمبر.

ملاعب متقاربة

أشار فيفا في بيانه الرسمي إلى ان إقامة كل مباريات كأس العالم في ملاعب متقاربة للمرة الأولى منذ النسخة الافتتاحية التي حصلت في أوروجواي عام 1930 ساهمت في تقديم خدمة استثنائية سواء للجماهير أو ممثلي وسائل الإعلام الذين تنقلوا بين الملاعب بسلاسة مكنتهم من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

وبحسب فيفا، قامت شبكة مترو وترام الدوحة بـ 8.38 مليون رحلة خلال الأيام الـ 12 الأولى للمونديال.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا