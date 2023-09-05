سُحبت في مدينة جدة السعودية، الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023.

وأوقعت القرعة نادي الاتحاد السعودي - بطل الدولة المنظمة - مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل الأوقيانوس في المباراة الافتتاحية يوم 12 ديسمبر المقبل، على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الأهلي المصري بطل إفريقيا في الدور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر.

بينما تجمع مباراة ربع النهائي الأخرى بين ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى وأوراوا ريدز الياباني بطل آسيا.

ستقام مباراتي الدور نصف النهائي يومي 18 و19 ديسمبر، حيث يلعب بطل أمريكا الجنوبية (الذي سيتحدد في نوفمبر المقبل) مع الفائز من الأهلي والاتحاد أو أوكلاند سيتي يوم 18 ديسمبر.

فيما سيلعب مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا مع الفائز من ليون وأوراورو ريدز يوم 19 ديسمبر.

وتختتم البطولة بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم 22 ديسمبر.

وتقام كل مباريات البطولة في مدينة جدة.

وأصبحت المملكة العربية السعودية سادس دولة، ورابع دولة عربية تنظم كأس العالم للأندية بعد المغرب وقطر والإمارات، بالإضافة للبرازيل واليابان.

ويعتبر الأهلي المصري هو صاحب الرقم القياسي في المشاركة بالبطولة من القارة الإفريقية، حيث يظهر في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه بعد نسخ 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021 و2022.

بينما يظهر الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية بعد نسخة 2005.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة 16 مليون دولار، حيث يحصل البطل على 5 مليون دولار، وصاحب المركز الثاني على 4 مليون دولار، والثالث على 2.5 مليون دولار، والرابع على 2 مليون دولار، فيما يحصل الفريقان اللذان يخرجان من ربع النهائي على مليون دولار لكل منهما، والفريق الخاسر في المباراة الأولى على نصف مليون دولار.

ويعد تنظيم البطولة في السعودية خطوة في إطار توجه المملكة لاستضافة البطولات الكبرى في مختلف الألعاب. وتستضيف السعودية بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها 2027.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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