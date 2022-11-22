جاء تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022 ليمنح الأمل لعدد من الدول الخليجية والعربية بتنظيم المونديال في السنوات المقبلة، فما المانع من أن تنافس هي أيضا على اللقب؟

في المملكة العربية السعودية لا يتوقف الحديث حول تنظيم المملكة لنسخة 2030 من الحدث العالمي، بعدما كشفت مصادر عديدة عن نية السعودية التقدم بملف مشترك مع كل من مصر واليونان لتنظيم النسخة التي تواكب 100 عام على أول بطولة كأس عالم (أقيمت النسخة الأولى في أوروجواي عام 1930).

الشغف بكرة القدم لا يهدأ في المملكة، حيث يعد الدوري السعودي للمحترفين أحد أهم البطولات في المنطقة، بل وفي القارة الآسيوية بالكامل. ومع تنظيم كأس العالم في قطر تدفق الآلاف من الجماهير السعودية إلى الإمارة القريبة لتشجيع منتخب بلادهم، مع ارتفاع سقف الطموحات باستضافة البطولة في المملكة.

رؤية 2030

وتعد ممارسة الرياضة عامة وكرة القدم بصفة خاصة أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030 التي تحظى باهتمام كبير من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث انتشرت أكاديميات كرة القدم للناشئين والشباب بصورة كبيرة في البلد الذي يأمل في أن يصبح قوة عالمية كبرى في اللعبة الشعبية الأولى.

وفي هذا الصدد، دشن عدد من الأندية والاتحادات العالمية أكاديميات لها في المملكة، ومن بينها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي أسس أكاديميته الخاصة في السعودية تحت إشراف الفرنسي – الجزائري الأصل كريم زيان.

وقال زيان: "السعودية أمة كبيرة في كرة القدم. يعشق الأطفال تشجيع كرة القدم، بل ويمارسون (هذه الرياضة) أيضا، ودورنا أن نمنحهم الفرصة لتحقيق ذلك. بالطبع الأمر ليس مماثلا لما يحدث في أوروبا لكن علينا مواصلة العمل."

وتملك أكاديمية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في السعودية خمسة فروع في العاصمة الرياض وغيرها من المدن، وتضم حاليا 500 طفل وشاب من مختلف الأعمار.

يذكر أن السعودية استضافت بطولتي كأس السوبر الإيطالي والاسباني في السنوات الماضية، وتستضيف نسخة هذا العام من السوبر الاسباني في يناير المقبل.

مونديال بين القارات

تسعى السعودية لتقديم ملف مشترك لتنظيم نسخة 2030 من كأس العالم مع كل من مصر واليونان.

ومنذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخب بدلا من 32، أصبح التنظيم المشترك هو الفكرة الأكثر شيوعا بين الاتحادات الأعضاء، حيث ستقام نسخة 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. بينما تسعى أربعة دول من أمريكا الجنوبية هي الأرجنتين وأوروجواي وبيرو وتشيلي للتنظيم المشترك أيضا.

إلا أن الملف السعودي المصري اليوناني يعتمد على فكرة أن تواكب احتفالية مئوية كأس العالم إقامة البطولة في 3 قارات مختلفة. وينتظر أن تدشن المملكة ملعب في مدينة نيوم الجديدة لاحتضان المباراة النهائية.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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