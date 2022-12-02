مع انطلاق مباريات خروج المغلوب من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، أبدت مجموعة من جماهير الفرق الكبرى حفيظتها حول ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الأدوار النهائية للبطولة.

وتختتم يوم الجمعة مباريات مرحلة المجموعات من البطولة، على أن تنطلق الأدوار الإقصائية يوم السبت بإقامة مباريات دور الستة عشر، وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر.

وبلغ سعر الفئة الأعلى من تذاكر المباراة النهائية 5.85 آلاف ريال قطري (نحو 1.6 ألف دولار)، بزيادة قدرها 46% عن سعر الفئة نفسها في نسخة روسيا 2018 والتي بلغ فيها سعر التذكرة 1.1 ألف دولار.

وبالنسبة لبقية الأدوار، فقد بلغت قيمة تذكرة الفئة الأولى لحضور مباراة الدور نصف النهائي 956 دولار، مقارنة بـ 750 دولار في النسخة السابقة.

أما مباريات الدور ربع النهائي فتبلغ قيمة التذكرة من ذات الفئة 426 دولار، مقارنة بـ 365 دولار في نسخة روسيا 2018.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قال إنه تم بيع قرابة ثلاثة ملايين تذكرة لمباريات البطولة، وتتم عملية ما يعرف باسم "إعادة البيع" - في حالة عدم قدرة أحد المشجعين على الحضور ورغبته في بيع تذكرته- عبر منصات الفيفا تفاديا لظهور سوق سوداء خاصة بالتذاكر.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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