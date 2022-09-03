تعتزم قطر السماح للمشجعين في مباريات كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه الدوحة هذا العام شراء بيرة أو (جعة) تحتوي على كحول قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد نهايتها، بحسب مصدر لرويترز.

وقال المصدر لرويترز: "الجعة ستكون متاحة عندما تفتح البوابات، أي قبل انطلاق المباريات بثلاث ساعات. كل من يريد شرب الجعة سيكون قادرا على ذلك. وبعد ذلك عندما يغادر الملعب أيضا لمدة ساعة بعد صفارة النهاية".

وبحسب المصدر لن تسمح قطر بشراء البيرة أثناء المباراة.

وأضاف المصدر، بحسب رويترز، أن شركة بدويايزر، وهي إحدى رعاة البطولة وتتمتع بحقوق حصرية لبيع البيرة فيها، ستقدم مشروبها في مناطق محيطة بالملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل.

وتستضيف قطر المونديال هذا العام والذي من المتوقع أن يبدأ في 20 نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، بحسب رويترز، سيُسمح لبدويايزر بتقديم البيرة في جزء من منطقة المشجعين الرئيسية في وسط الدوحة من الساعة 6:30 مساء حتى الواحدة صباحا يوميا بالتوقيت المحلي أثناء فترة البطولة.

وبحسب رويترز، لا يمكن للزوار جلب الخمور إلى قطر، حتى من السوق الحرة في المطار، ولكن يمكن أن يشربوها في بعض الفنادق المرخصة لبيعها. وكذلك ولا يمكنهم شراؤها من متجر الخمور الوحيد في الدوحة. ويمكن فقط للمقيمين الأجانب الحاصلين على تصاريح شراء الخمور وشربها في المنزل.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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