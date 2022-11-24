

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيان رد فيه على مزاعم بعض دعاة مقاطعة بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر بالكشف عن نسب مشاهدة البطولة في أيامها الأولى.

وأكد فيفا أن الأرقام الأولية لمستوى متابعة المباراة الافتتاحية أوضحت أن هناك زيادة في عدد المشاهدين مقارنة بنفس المباراة التي استضافتها روسيا قبل أربع سنوات.

وضرب الفيفا عدة أمثلة بنسب المشاهدة كان أبرزها في أوروبا، حيث كانت نسبة المشاهدة أعلى من المباراة الافتتاحية في روسيا.

ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، استقطبت تغطية قناة BBC1 للمباراة متوسط مشاهدين بلغ 6.25 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57.5% مقارنة بالمباراة الافتتاحية للنسخة الماضية من البطولة، وبلغت نسبة المشاهدين عبر التلفزيون تبلغ 47.1%.



وفي فرنسا، التي قامت فيها قناة TF1 ببث المباراة، كان عدد المشاهدين، البالغ 5.05 مليون، أعلى بنسبة 30% من المباراة الافتتاحية لنسخة 2018 (3.83 مليون مشاهد).

وفي إيطاليا، استقطبت المباراة الافتتاحية أعلى مستوى متابعة عبر التلفزيون في ذلك اليوم، بمتوسط بلغ 4.66 مليون مشاهد، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنسخة 2018 عندما تابع 3.59 مليون شخص المباراة الافتتاحية.

أما في إسبانيا، فقد كانت نسبة المشاهدين أعلى بـ 13% مما كان عليه الأمر قبل أربع سنوات.



بينما حظيت قناة TF1 في فرنسا بأكبر نسبة مشاهدة في العام، بلغت 12.53 مليون شخص، وبلغ عدد المتابعين في ذروة وقت المشاهدة 14 مليون شخص، وبلغت نسبة المشاهدين عبر التلفزيون 48.1%، وكان ذلك أثناء مباراة فرنسا وأستراليا، حيث استهل أبطال العالم حملتهم للدفاع عن لقبهم في المباراة التي انتهت بفوزهم 4-1.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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