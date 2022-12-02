واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التأكيد، في بياناته الصحفية، على أن بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر تكسر كل الأرقام القياسية سواء من ناحية الحضور أو المتابعة التليفزيونية.

وفي بيان رسمي مساء الخميس، قال فيفا إن بطولة كأس العالم واصلت جذب الجماهير التلفزيونية حول العالم بأرقام قياسية.

وجاء في البيان أن مباراة اليابان وكوستاريكا يوم الأحد 27 نوفمبر جذبت متوسط ​​جمهور عبر التلفزيون في اليابان بلغ 36.37 مليون مشاهد، وهو أكثر بعشرة ملايين ممن تابعوا مباراة اليابان وألمانيا، وأعلى بنسبة 74٪ من متوسط متابعي مباريات اليابان خلال كأس العالم 2018.

الأمر تكرر في كوريا الجنوبية، حيث تابع 11.14 مليون شخص مباراة فريقهم أمام أوروجواي، بزيادة بلغت 18٪ مما كانت عليه في روسيا 2018.

وأضاف فيفا أن المشجعين في أوروبا تابعوا مباريات مرحلة المجموعات بأعداد كبيرة، حيث تابع 11.9 مليون مشاهد إسباني مباراة إسبانيا وألمانيا، وهو رقم فاق أي مباراة في مرحلة المجموعات لكأس العالم في 2018.

أما في هولندا، فإن 76.6٪ من مشاهدي التلفزيون في البلاد تابعوا مباراة هولندا والإكوادور، وهي أعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية في البلاد في عام 2022، وأكبر من أي مباراة خلال كأس العالم 2018، وفق البيان.

بالمثل كان الوضع في فرنسا، التي تابع 14.56 مليون مشاهد بها مباراة فرنسا والدنمارك، وكذلك البرتغال التي مثلت مباراتها أمام أوروجواي أعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية في البرتغال، إذ أن 69.5٪ من متابعي المباراة كانوا من مشاهدي التلفزيون.

وفي الولايات المتحدة، بلغ متابعي مباراة الولايات المتحدة مع إنجلترا 19.65 مليون مشاهد، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في تاريخ مباريات المنتخب الأمريكي في كأس العالم.

بينما بلغت متابعة مباراة المكسيك والأرجنتين 20.96 مليون مشاهد مكسيكي. وفي الأرجنتين، بلغ متوسط ​الجمهور الذي تابع نفس المباراة 8.48 مليون.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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