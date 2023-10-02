أوردت قناة الإخبارية السعودية التابعة للدولة، مساء يوم الاثنين، أن لاعبي فريق الاتحاد السعودي غادروا ملعب نقش جهان بمدينة أصفهان الإيرانية، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام نادي سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اعتراضا على ما وصفوه بـ "الممارسات الإيرانية".

وتأجل انطلاق المباراة في بادئ الأمر لمدة نصف ساعة، بحسب القناة السعودية.

وأرجعت القناة، في تغريدات عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، مغادرة الفريق السعودي إلى اعتراضه على ما قاله إنه ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل سياسية بعيدة عن مجال الرياضة.

وأضافت أن لاعبي فريق الاتحاد طلبوا من طاقم حكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، إلا أنه لم يرد أي تجاوب ليغادر الفريق الملعب إلى المطار، بحسب رواية القناة السعودية.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الشهر الماضي إقامة المباريات التي تجمع أندية السعودية وإيران وكذلك المنتخب على ملاعب الفرق بنظام الذهاب والإياب بدلا من الملاعب المحايدة، بداية من 19 سبتمبر.

ويأتي هذا الاتفاق بين الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم، في إطار اتفاق البلدين لإعادة العلاقات الدبلوماسية الذي وٌقع مارس الماضي، فيما يستعد سفير طهران الجديد لدى المملكة لبدء مهام عمله رسميا هذا الأسبوع.

وبعد إعلان الاتحاد الآسيوي التقى نادي النصر السعودي مع فريق بيرسيبوليس الإيراني الأسبوع الماضي على ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، ومن المقرر أيضا أن يلعب الهلال غدا الثلاثاء مع ناساجي على نفس الملعب في طهران.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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