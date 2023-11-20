تعتزم شركة "فتنس برايم" للأندية الصحية المصرية التوسع في السوق السعودي حيث تخطط لإقامة 10 مراكز صحية في السعودية خلال الخمس سنوات القادمة من خلال نظام "الفرانشيز"، بحسب سامح المنجوري، الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي.

"في مفاوضات لمنح عقود فرانشايز في السوق السعودي خلال الفترة الجاية،" بحسب المنجوري. مضيفا أن معدل فتح الفروع سيكون فرعين كل عام.

وجاء هذا على هامش بدء التداول على سهم الشركة في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية الاثنين.

وتعد "فتنس" أول شركة في المجال الرياضي يتم طرحها في البورصة المصرية وثالث شركة تطرح في بورصة النيل هذا العام. وطرحت الشركة 20% من أسهمها بسعر 1.20 جنيه أو ما يعادل 0.04 دولار.

وتعمل فتنس في مجال الأندية الصحية ولها 13 فرع في مصر في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الغردقة والجونة.

رأس المال

"الشركة تستهدف خلال العام القادم مضاعفة رأس مال الشركة ليصل إلى 120 مليون جنيه،" وفقا لما ذكره المنجوري. ويبلغ رأس مال الشركة حاليا 66 مليون جنيه.

وبحسب المنجوري فإن الشركة تستهدف ضخ استثمارات في السوق المصري بـ 80 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 لإقامة عدد من المراكز والتوسع في مصر.

(إعداد: صفية منير، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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