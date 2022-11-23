ينتظر العالم كل أربع سنوات إقامة كأس العالم، البطولة الأكبر في عالم كرة القدم، بل وربما على مستوى الرياضة عامة، والأكثر متابعة من مليارات المشاهدين في كل أنحاء العالم.

وتزامنا مع البطولة المقامة حالياً في قطر – للمرة الأولى في الشرق الأوسط – انتشرت العديد من المقاطع الطريفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتمثل "الجانب الآخر من المونديال الكروي".

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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