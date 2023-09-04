تواصل أندية كرة القدم السعودية، صفقاتها الخارجية وتنقلاتها الداخلية، حيث أعلن نادي الشباب الاثنين، ضم اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو من نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، كما أعلن نادي ضمك السعودي ضم اللاعب طارق حامد من نادي الاتحاد.

وشهدت كرة القدم في السعودية انضمام العديد من نجوم الصف الأول هذا الصيف. كما أصبح المدرب الإنجليزي وأسطورة ليفربول سابقا ستيفن جيرارد مدرب لفريق الاتفاق، والمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مدير فني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وأعلن حساب نادي الشباب عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، ضم كاراسكو في تغريدة "أهلاً يانيك كاراسكو".

ولعب كاراسكو (30 عام) لأتليتيكو مدريد فترتين خلال (2015-2018) ثم في (2020-2023) وحصد بطولتي الدوري الأوروبي والدوري الإسباني، كما لعب مع منتخب بلجيكا 66 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.

كما أعلن نادي ضمك السعودي، ضم اللاعب المصري المحترف في الدوري السعودي - والذي كان يلعب سابقا لنادي الزمالك في الدوري الممتاز - طارق حامد عبر تغريدة على منصة إكس "التاريخ جانا ... طارق حامد".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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