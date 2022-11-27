أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فتح تحقيق عاجل ضد الاتحاد الصربي لكرة القدم للتأكد من عدم خرق المنتخب الصربي أحد قوانينه الانضباطية.

يأتي ذلك بعد أن تقدم اتحاد كوسوفو لكرة القدم بشكوى للـ فيفا عن خريطة ظهرت لصربيا تضم كوسوفو لحدودها داخل غرفة لتبديل ملابس منتخب صربيا.

ووضعت على الخريطة عبارة "لا استسلام" باللغة الصربية في الغرفة خلال مباراة صربيا والبرازيل التي أقيمت يوم 24 نوفمبر ضمن مباريات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وفي حال ثبت حصول ذلك، يكون المنتخب قد خرق المادة 11 من لوائح فيفا الانضباطية ولائحة بطولة كأس العالم.

وتختص تلك المادة بـ "السلوك العدواني وخرق مبادئ اللعب النظيف، واستغلال حدث رياضي لعرض أمور ذات طبيعة غير رياضية".

وعلى الرغم من أن بيان الفيفا توقف عند هذا الحد من دون أن يشير إلى كوسوفو إلا أن معالم الأزمة ظهرت بعدما تقدم اتحاد كوسوفو لكرة القدم بشكوى للفيفا ضد الاتحاد الصربي، بسبب ظهور صورة الخريطة.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008 إلا أن الأخيرة وبعض الدول الحليفة لها ترفض الاعتراف بها كدولة مستقلة.

وجاء في شكوى كوسوفو للفيفا "مثل هذه الأمور لا مكان لها في حدث رياضي ناهيك عن كونها أكبر بطولة في عالم كرة القدم. كوسوفو مثلها مثل أي دولة أخرى عضو في الفيفا، ونطلب منكم إنزال عقوبات شديدة ضد هذه الأفعال التي تنشر الكراهية وتنافي القيم الإنسانية. ليس مقبولا أن تمر هذه الأمور بصمت."

وعلى الرغم من أن كوسوفو أصبحت عضو في الاتحادين الأوروبي (UEFA) والدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عام 2016، إلا ان الاتحاد يتجنب أن تلتقي كوسوفو وصربيا في تصفيات المسابقات القارية والعالمية بسبب الوضع السياسي الهش بينهما.

إسبانيا

وسبق أن حصلت أزمة في تصفيات كأس العالم الحالية حين التقت إسبانيا مع كوسوفو في مارس الماضي، حيث ذكر موقع الاتحاد الإسباني وقتها ان المنتخب الإسباني سيلتقي "إقليم" كوسوفو، وهو الوصف الذي رفضته كوسوفو مؤكدة أنها دولة مستقلة وليست إقليم. ولا تعترف مملكة إسبانيا بكوسوفو كدولة مستقلة حتى الآن.

تفاقمت الأزمة قبل المباراة مباشرة حين نشر الاتحاد الإسباني تغريدة على تويتر قال فيها "تلعب إسبانيا غدا في تصفيات كأس العالم" من دون ذكر اسم كوسوفو، وبعد اعتراض الأخيرة وأثناء المباراة أظهر التليفزيون الإسباني إسم kosovo على الشاشة بحروف صغيرة على غير العادة، ووقت عزف النشيد الرسمي قام التليفزيون بقطع البث.

2018

بالعودة لمونديال 2018 في روسيا، ثارت وقتها ضجة كبيرة خلال مباراة صربيا وسويسرا بمرحلة المجموعات. وبعد أن تقدمت صربيا بهدف سجلت صربيا هدفين عبر كل من جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري، وكلاهما من أصول تنتمي لكوسوفو، ليحتفل كل منهما بالهدف بإشارة النسر التي تعد إشارة قومية لبلدهما الأصلي. صربيا احتجت وقتها لدى الفيفا الذي قرر فرض غرامة مالية على تشاكا وشاكيري وحذرتهما بعدم تكرار الأمر مرة أخرى.

الطريف ان القرعة أوقعت صربيا وسويسرا في نفس المجموعة مرة أخرى في مونديال قطر، وسيلتقيان يوم الثاني من ديسمبر المقبل. ويتواجد تشاكا وشاكيري في قائمة سويسرا للبطولة.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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