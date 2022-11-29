تُختتم مباريات المجموعتين الأولى والثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022 يوم الثلاثاء، حيث سيتم التعرف على هوية الرباعي المتأهل عن المجموعتين إلى دور الـ 16.

المباريات

المجموعة الأولى

هولندا – قطر

السنغال - الإكوادور

المجموعة الثانية

إنجلترا – ويلز

إيران – الولايات المتحدة

غرامة

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامة قدرها 10 آلاف دولار على الاتحاد الألماني لكرة القدم بسبب عدم حضور أحد لاعبيه للمؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة ألمانيا وإسبانيا في الجولة الثانية. وكان مدرب ألمانيا هانز فليك قد حضر المؤتمر بمفرده مخالفا لوائح الفيفا التي تنص على حضور المدرب وأحد اللاعبين للمؤتمر الصحفي.

تحقيق آخر

فتح الفيفا تحقيق تأديبي مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بسبب سلوك جماهيره خلال مباراة كرواتيا وكندا التي أقيمت يوم 27 نوفمبر. وقال الفيفا إن التحقيق يتوافق مع المادتين 13 و16 من لائحة الانضباط.

وكانت الجماهير الكرواتية قد وجهت تهديدات وهتافات معادية في المباراة ضد حارس مرمى كندا ميلان بوريان الذي يحمل أصول صربية. كما رفعت لافتات في الملعب تشير فيها لعملية حربية جرت في مدينة كنين، مسقط رأس الحارس قبل 27 عام، وهي نفس العملية التي تسببت في هجرة أسرة بوريان إلى كندا.

ورفض الحارس الكندي التقدم بشكوى سواء لاتحاد بلاده أو للفيفا، إلا أن الأخير فتح تحقيق في الأمر.

جدل تكنولوجي

جدل طريف ثار أثناء وعقب مباراة البرتغال وأوروجواي مساء الاثنين، حين سجل المنتخب البرتغالي الهدف الأول حيث احتسب الفيفا الهدف لمصلحة كريستيانو رونالدو قبل أن يعود ويسجله باسم برونو فيرنانديز لعدم لمس رونالدو للكرة.

وثار الجدل حول ما إذا كان رونالدو قد لمس الكرة برأسه أم لا، حتى أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تقدم بطلب للفيفا لاحتساب الهدف باسم رونالدو. إلا أن شركة أديداس المصنعة لكرة البطولة قالت في بيان لها إنه "باستخدام التكنولوجيا داخل كرة "الرحلة" المخصصة لكأس العالم يمكننا بشكل نهائي الكشف عن عدم لمس رونالدو للكرة في الهدف الأول".

المشجع الإنسان

قال مدرب البرازيل "تشيتشي" إنه يبحث عن مشجع عربي يرتدي علم فلسطين، مطالبا إياه بالظهور والتحدث إليه. وكشف المدرب البرازيلي أن المشجع العربي قام بمساعدة ابنته عقب مباراة البرازيل وصربيا حيث حمل ابنها (حفيد تشيتشي) طوال الطريق من الملعب إلى محطة المترو ليساعدها رغم أنها لا تعرفه. وعبر المدرب البرازيلي عن امتنانه الشديد لهذا المشجع مطالبا إياه بمقابلته.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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