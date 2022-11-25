اليوم السادس من كأس العالم 2022 بدأ مثيرا بالعديد من الأنباء القادمة من قطر وما حولها.

المباريات

المجموعة الأولى:

قطر 1 ـ 3 السنغال

هولندا ضد الإكوادور

المجموعة الثانية:

إيران 2-0 ويلز

إنجلترا ضد الولايات المتحدة

شكوى إسرائيلية

شكا الصحفي الإسرائيلي دور هوفمان من طريقة المعاملة التي لقاها أثناء تغطيته لمباريات كأس العالم المقامة حاليا. وقال هوفمان، في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: "طردوني من مطعم وقام صاحبه بسحب هاتفي وحذف جميع الصور التي التقطتها في قطر بمجرد أن عرف أنني إسرائيلي. طلبتُ سيارة أجرة لكن حين عرف جنسيتي رفض استقبالي. لا يمكنني وضع شعار القناة الخاصة بنا على الميكروفون. نحن نعاني بشدة هنا".

احتفال مثير للجدل

احتفل لاعب غانا عثمان بخاري بالهدف الثاني الذي سجله لبلاده في مرمى البرتغال بالقفز على طريقة قائد الأخيرة كريستيانو رونالدو، والذي عبر عن استيائه من احتفال بخاري بلقطة ظهرت على شاشات التلفاز.

بخاري رد عقب المباراة بتغريدة على تويتر كتب فيها "لاحظت أن احتفالي اليوم أدى إلى بعض التعليقات التي تشير لعدم احترامي لرونالدو. هذا غير صحيح، لقد تغلبت على المشاعر التي سادت لحظة تسجيل هدفي لبلدي في مشاركتي الأولى في كأس العالم والتي أدت إلى احتفالي. تربيتي لا تسمح لي بأن أكون غير محترم لكبار السن ناهيك عن أحد لاعبيني المفضلين، شكرا لدعمكم ونحن نركز الآن على المباراة المقبلة".

واتس آب

قبل مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة، قال مدرب الأخيرة جريج بيرهالتر إن هناك علاقة صداقة تربطه بمدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، وإنهما كثيرا ما تبادلا الحديث والآراء. إلا أن بيرهالتر أضاف ضاحكا أنه منذ أوقعت القرعة المنتخبين في مواجهة بعضهما البعض في المونديال توقف ساوثجيت عن الرد عليه عبر تطبيق المحادثات واتس آب.

وقال مدرب المنتخب الأمريكي: "أصبحت لا أرى العلامة الزرقاء التي تقول إنه رأى الرسالة لذا لا أعلم ما حدث. توقفنا عن الصداقة لفترة لكننا سنستأنفها عقب المباراة."

حرمان من اللعب

بسبب إصابته في المباراة الأولى أمام إنجلترا، قرر الفيفا حرمان حارس مرمى منتخب إيران علي رضا بيرانفاند من المشاركة في مباراة ويلز. وينص بروتوكول الفيفا الطبي على أن اللاعب الذي يتعرض لإصابة في الرأس واشتباه في ارتجاج يجب أن يحصل على راحة لا تقل عن خمسة أيام مع عدم السماح له بالمشاركة في المباريات.

جراحة ثانية

بعدما تم اجلاؤه للرياض لإصابته القوية في مباراة السعودية والأرجنتين، خضع لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني لعملية جراحية في غدة البنكرياس التي تأثرت من اصطدام اللاعب بحارس مرماه محمد العويس. وأعلن المنتخب السعودي أن الشهراني سيخضع لجراحة ثانية بعد يوم واحد من الأولى وذلك بعدما تأكد إصابته بكسر في محجر العين.

إجازة

طالب قائد منتخب ويلز جاريث بيل المعلمين في بلاده بمنح إجازة للطلبة حتى يتابعوا مباراة ويلز وإيران في كأس العالم، إذ أن المباراة في العاشرة صباحا بتوقيت ويلز وهو ما دفع بيل لمطالبة المدارس بمنح الطلاب إجازة لإتاحة الفرصة لهم لمتابعة منتخب بلادهم في كأس العالم.

يذكر أن ويلز تشارك في المونديال للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ عام 1958.

أول طرد

تعرض حارس مرمى ويلز واين هينيسي للطرد متسببا في خسارة فريقه من إيران 2-0 ليصبح بذلك أول لاعب يتعرض للطرد في مونديال قطر 2022.

في المجمل، أصبح هينيسي ثالث حارس مرمى يطرد في تاريخ كأس العالم بعد الإيطالي جيانلوكا باليوكا في عام 1994 والجنوب إفريقي ايتوملينج كوني في 2010.

خروج البلد المضيف

بعد أن خسرت للمرة الثانية على التوالي، أصبحت قطر ثاني دولة منظمة تخرج من مرحلة المجموعات في تاريخ كأس العالم بعد جنوب أفريقيا 2010.

أبناء المهجر

صنع كل من إسماعيل جاكوبس وإيليمان ندياي هدفا للسنغال في فوزها على البلد المضيف قطر. جاكوبس ولد في ألمانيا لأب سنغالي وأم ألمانية، ولعب في منتخب ألمانيا للشباب قبل أن يفضل تمثيل بلد والده الأصلي السنغال بينما ولد ندياي في فرنسا لأب سنغالي وأم فرنسية، وعلى خطى جاكوبس اختار اللعب لمصلحة بلد والده.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا