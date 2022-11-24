استمرت ردود الأفعال على إشارة "تكميم الأفواه" التي رفعها المنتخب الألماني قبل مباراته أمام اليابان الأربعاء في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وفاجأ المنتخب الألماني العالم بصورة تذكارية قبل المباراة غطى فيها الفريق أفواههم بأياديهم احتجاجا على قرار الفيفا المتعلق برفض ارتداء قادة المنتخبات لشارة قوس قزح التي ترمز لدعم مجتمع المثليين، حيث سبق أن أصدر الفيفا بيان أعلن فيه أن اللاعب الذي سيرتدي هذه الشارة سيحصل على إنذار.

وعقب المباراة التي انتهت بخسارة الألمان بهدفين لهدف، قال مانويل نوير حارس مرمى وقائد ألمانيا للصحفيين "تحدثنا عن هذا الأمر واتفقنا على أننا سنفعل شيئا ما. منعونا من ارتداء شارة القيادة، لكن لن تقوى فيفا على إسكاتنا، سنقف مع قيم وحقوق الإنسان وأردنا إظهار ذلك".

وأضاف حارس مرمى بايرن ميونيخ "لن ندعهم يحجبون أصواتنا. إذا شعرنا أنه يتعين علينا أن نقول شيئا ما، فسنستمر في فعل ذلك والإشارة إلى أشياء معينة."

من ناحية أخرى، رفض قائد منتخب سويسرا جرانيت تشاكا أن يقوم منتخب بلاده بتقليد ما قام به الألمان قبل مباراة فريقهم أمام الكاميرون ظهر الخميس. وقال تشاكا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "لسنا بحاجة لتقليد الألمان. جئنا هنا لنلعب كرة القدم وليس لتوزيع الدروس على أي شخص".

وأضاف قائد سويسرا "نحن بحاجة إلى احترام القواعد والتركيز على كرة القدم".

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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