تجاوزت معدلات مشاهدة حفل افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاجز المليار مشاهدة، بحسب ما أعلنته شبكة بي ان سبورتس القطرية صاحبة الحقوق الحصرية في المنطقة لنقل بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وتابع أكثر من 111 مليون مشاهد حفل الافتتاح، في حين تابع 907 مليون مشاهد مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 113% عن نسبة متابعة مباريات نفس الجولة في مونديال روسيا 2018، وذلك وفقا لبيانات نسبتها بي ان عن شركة إبسوس المتخصصة في متابعة نسب المشاهدة.

وبلغت نسبة متابعة حفل الافتتاح 111.7 مليون شخص، وهو ما يمثل ستة أضعاف مشاهدات حفل افتتاح النسخة السابقة من البطولة عام 2018 في روسيا وتمثل هذه النسبة 31% من السكان البالغين في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصل عدد متابعي المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور 99.24 مليون مشاهد، في زيادة بلغت 86% عن المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018 بين روسيا والسعودية.

أما أعلى مباريات الجولة الأولى مشاهدة فكانت تلك التي جمعت السعودية والأرجنتين بواقع 99.3 مليون مشاهد، من بينهم نحو 18 مليون مشاهد بالغ من المملكة العربية السعودية، أي نسبة 71% من السكان البالغين في المملكة، بحسب بيان بي ان.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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