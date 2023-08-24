أعلن نادي النصر السعودي، يوم الخميس، عن سادس صفقاته هذا الصيف، بضم المدافع الإسباني أيمريك لابورت قادما من بطل إنجلترا وأوروبا مانشستر سيتي.

وكتب النصر عبر حسابه الرسمي على موقع إكس (تويتر سابقا) "نجمنا الجديد في ساحة النصر"، وصاحب العبارة بصور للابورت وهاشتاج "لابورت نصراوي".

كما أعلن مانشستر سيتي أيضا انتقال لابورت إلى النصر بعد 5 سنوات أمضاها مع الفريق الإنجليزي.

وقال النصر السعودي إن تعاقد لابورت يمتد لثلاث سنوات حتى نهاية موسم 2025 - 2026.

ولم يكشف النادي السعودي عن قيمة الصفقة حتى الآن، إلا أن وسائل إعلام بريطانية وأوروبية ذكرت أنها تصل إلى نحو 23.5 مليون جنيه إسترليني يدفعها النصر إلى مانشستر سيتي مقابل انتقال لابورت إلى صفوفه.

وقدرت وسائل الإعلام نفسها راتب لابورت مع النصر بما يعادل 20 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وأصبح لابورت سادس لاعب ينضم للنصر من الدوريات الأوروبية هذا الموسم، بعد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي انضم من انتر ميلان الإيطالي، والإيفواري سيكو فوفانا الذي انتقل للنصر قادما من لنس الفرنسي، والبرازيلي أليكس تيليس الذي انضم من مانشستر يونايتد الإنجليزي، والسنغالي ساديو ماني المنضم من بايرن ميونيخ الألماني، والبرتغالي أوتافيو القادم من بورتوالبرتغالي.

وبضم لابورت أصبح عدد الأجانب في صفوف النصر ثمانية لاعبين مع تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي اندرسون تاليسكا في صفوف الفريق، الذي توج هذا الشهر بلقب البطولة العربية للأندية.

ويبلغ لابورت من العمر 29 عام، وهو من مواليد فرنسا التي لعب لمنتخبات الناشئين بها، قبل أن يختار اللعب لمنتخب إسبانيا حيث تنحدر أصول أسرته إلى إقليم الباسك الإسباني.

ولعب لابورت لنادي أتلتيك بيلباو الإسباني قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2018 مقابل 57 مليون جنيه إسترليني، وهي ما كانت صفقة قياسية في تاريخ النادي الإنجليزي وقتها.

وحقق لابورت العديد من الألقاب سواء مع أتلتيك بيلباو أو مانشستر سيتي، كما توج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023 مع منتخب إسبانيا.

وكان النصر هو أول من بدأ ثورة الصفقات الكبرى في كرة القدم السعودية بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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