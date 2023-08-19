تتواصل الصفقات الكبرى في موسم انتقالات كرة القدم السعودية، إذ أعلن نادي الهلال يوم السبت عن ضم مهاجم المنتخب الصربي ونادي فولهام الإنجليزي ألكسندر ميتروفيتش.

وكان الهلال قد أعلن صفقة تاريخية قبل أيام بضم البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وقدم الهلال نيمار لجماهيره مساء السبت قبل مباراة الفريق أمام الفيحاء بملعب الملك فهد بالرياض.

وكتب نادي الهلال، عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا): "ميتروفيتش قادم إلى كبير آسيا"، ونشر صور لتوقيع اللاعب على العقد وصاحبها بهاشتاج "ميتروفيتش هلالي".

ولم يعلن الهلال السعودي عن قيمة الصفقة، إلا أن بي بي سي ذكرت في تقرير لها أن فولهام سيحصل على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل السماح برحيل ميتروفيتش إلى الهلال.

وأعلن الهلال أن تعاقد ميتروفيتش يمتد لثلاثة مواسم، وتحديدا حتى نهاية يونيو 2026.

وأصبح ميتروفيتش سابع المنضمين للهلال هذا الصيف، بعد البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، والبرازيلي مالكوم القادم من زينيت سان بطرسبرج الروسي، والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي، والبرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، وحارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو من إشبيلية الإسباني.

ويبلغ ميتروفيتش من العمر 28 عام، وبدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف بارتيزان بلجراد في بلده صربيا، ثم لعب لأندية أندرلخت البلجيكي ونيوكاسل الإنجليزي قبل أن ينضم لفولهام عام 2018.

ويعد ميتروفيتش هداف منتخب صربيا، حيث سجل 52 هدف في 81 مباراة دولية.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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