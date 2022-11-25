اعتقلت السلطات الإيرانية قائد فريق فولاد خوزستان المحلي فوريا غفوري بتهمة تشويه صورة إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية ودولية.

غفوري الذي لعب 28 مباراة دولية مع منتخب إيران منذ عام 2014 يعد دائم الهجوم على الحكومة الإيرانية، وسبق اتهامه بالانتماء لإقليم كردستان الانفصالي في يونيو الماضي قبل أن يرد اللاعب بأنها اتهامات سخيفة وأنه مستعد للتضحية بحياته من أجل إيران.

وكان المنتخب الإيراني قد رفض غناء النشيد الوطني للبلاد قبل مباراته أمام إنجلترا في كأس العالم في إشارة احتجاج صامتة على الأوضاع والاحتجاجات في البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي.

ونشر غفوري تغريدات على موقع تويتر تتهم الحكومة الإيرانية بتعمد قتل الأكراد، ليتم القبض عليه بتهمة "نشر دعاية مضادة تشوه من صورة إيران".

وكان الفيفا قد رفض دعوى البعض لاستبعاد إيران من كأس العالم على خلفية الاحتجاجات السائدة هناك.



(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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