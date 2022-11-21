قال احسان حاج صافي، قائد المنتخب الإيراني إنه يأمل بأن يحالفه الحظ في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإنجليزي يوم الإثنين كي يسعد الشعب الإيراني، في رسالة وجهها أيضا لمواساة أسر من سقطوا في الاحتجاجات الشعبية ضد النظام التي لا تزال مستمرة منذ مقتل الفتاة مهسا أميني في سبتمبر الماضي.

تصريحات حاج صافي أتت لتثير المزيد من الجدل حول مشاركة المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، والتي بدأت بدعوات لطرد المنتخب الإيراني من البطولة على خلفية الاحتجاجات الجارية في طهران ومدن إيرانية أخرى منذ مقتل أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب عدم ارتدائها الحجاب بطريقة لائقة.

وقال حاج صافي "يجب أن نعترف أن الظروف في بلدنا ليست جيدة وأن الشعب ليس سعيد. نحن هنا لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا ألا نكون صوتهم أو ألا نحترمهم. يجب أن نقاتل ونسجل الأهداف حتى يسعد الشجعان في إيران... آمل أن تتغير الظروف حسب توقعات الشعب".

"أقدم التعازي للأسر المكلومة. يجب أن يعرفوا أننا نتعاطف معهم ونساندهم".

دعوات الطرد ورد انفانتينو

ودعا الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في وقت سابق لاستبعاد إيران من البطولة على أن تحل أوكرانيا بدلا منها، قبل أن يلحق بها جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي قال إنه لو كان رئيس الفيفا الحالي لقام باستبعاد إيران على الفور.

وخلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي لبطولة كأس العالم في قطر، وجه بعض الصحفيين أسئلة لرئيس الفيفا جياني انفانتينو حول مشاركة إيران في البطولة، إلا أن انفانتينو دافع بقوة عن قرار مشاركة إيران. وقال رئيس الفيفا "في إيران 80 مليون شخص هل كلهم سيء؟ الفريق تأهل لكأس العالم ومن حقه المشاركة". ونال تصريح انفانتينو انتقاد كبير من بعض الإعلاميين المتواجدين والذين قارنوا بين هذا الموقف وقرار استبعاد روسيا من التصفيات المؤهلة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ماذا بعد

الأمر لن يتوقف، حيث بدأت التساؤلات حول ما إذا كان اللاعبين سيقومون بغناء النشيد الوطني الإيراني قبل المباريات، والذي تمجد كلماته في ثورة 1979 والنظام الحالي الحاكم أم أنهم سيمتنعون عن ذلك. وفي وقت تساءل فيه المتابعون حول قيام بعض اللاعبين بارتداء قمصان لدعم الموقف الحالي، إلا أن لوائح الفيفا الصارمة والتي تمنع إقحام أي أمر سياسي أو ديني في أرض الملعب ستمنعهم من ذلك.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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