أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة، عن إبرام شراكة رسمية مع نادي "بيراميدز" المصري لكرة القدم، حيث يعتبر النادي الذي يتخذ من القاهرة مقراً له أحد أهم الفرق المتصدّرة لمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وممثّل مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وتم الإعلان عن الشراكة الجديدة خلال حفل رسمي أقيم في مقرّ الشركة في أبوظبي. حيث تعتبر الأولى من نوعها لأدنوك للتوزيع مع فريق رياضي من خارج دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس، التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "عملنا في أدنوك للتوزيع منذ دخولنا سوق مصر رسمياً في وقت سابق من العام الحالي على التقدم بخطى ثابتة لتوسيع تواجدنا وتعزيز أنشطتنا على مستوى الجمهورية، حيث تعتبر مصر أحد أهم الأسواق وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وندرك الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها رياضة كرة القدم في مصر ومدى شغف جماهير الشعب المصري بها، مما يجعل من نادي "بيراميدز" شريكا مثاليا لنا. وتعكس هذه الشراكة التزامنا لدعم المجتمعات المحلية، وحرصنا على تشجيع المواهب الرياضية الواعدة الشابة في مصر".

وأكد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، اعتزازه بتلك الشراكة مع شركة بقيمة أدنوك للتوزيع، وأن النادي من جانبه سيسعى لتحقيق أكبر نجاح لكلا الطرفين من تلك الاتفاقية، مشددا على تطلعه لمستقبل مؤثر لتلك الشراكة.

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حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتيسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 34 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 50 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 800 محطة خدمة، 518محطة خدمة في دولة الإمارات و67 محطة خدمة في السعودية. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 355 متجر واحة أدنوك و33 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 سبتمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، أكملت أدنوك للتوزيع في فبراير 2023 صفقة مع "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." للاستحواذ على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م"، وهو ما يُعد أول حضور رسمي للشركة في السوق المصري. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.

حول نادي "بيراميدز" لكرة القدم

تأسس نادينا عام 2008 في مدينة بني سويف النابضة بالحياة في صعيد مصر. انتقلنا لاحقًا إلى القاهرة، حيث تقف الأهرامات العظيمة الشهيرة. تم بناء الأهرامات الكبرى بالحجارة من جبل السلسلة في صعيد مصر. مثلما وصلت هذه الحجارة إلى العاصمة وأصبحت فخرًا لمصر، فقد جئنا إلى العاصمة ونحن ملتزمون بجعل نادي بيراميدز فخرًا لكرة القدم المصرية. هدفنا هو صياغة إرث جديد لصعيد مصر. نحن نفخر بشدة بإنجازاتنا في الدوري المصري الممتاز، ونحن ملتزمون بجلب المجد لبلدنا من خلال النجاح الإقليمي والقاري والدولي. نحن نسعى جاهدين لتحقيق نجاح غير مسبوق. نحن نتصور أن نادي بيراميدز سيحقق ما لم يحققه أي نادي محلي من قبل. نحن لا نلعب اللعبة فحسب؛ نحن نضع معايير جديدة ونكسر الحدود. نحن نؤمن بقدرة كرة القدم على تغيير الحياة وتوحيد المجتمعات. نحن نرى مستقبلًا تترك فيه كل مواجهة مع نادي بيراميدز تأثيرًا إيجابيًا، حيث يؤدي التزامنا بالتميز في كرة القدم إلى رفع مستوى الأشخاص داخل وخارج الملعب. مهمتنا في نادي بيراميدز تتجاوز كرة القدم. نحن نسعى جاهدين لإلهام الطموح والأحلام، والارتقاء بكرة القدم المصرية، وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات والأفراد. نحن ملتزمون برعاية المواهب المحلية وتعزيز الشمولية وضمان استدامة كرة القدم في مصر. كل خطوة نخطوها، وكل هدف نسجله، وكل انتصار نحققه، إهداء لشعب مصر، وخاصة أبناء وطننا، صعيد مصر.

بيراميدز :

وصيف الدوري المصري مرتين

٢٠٢١- ٢٠٢٢

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

وصيف كأس مصر مرتين

٢٠١٨ - ٢٠١٩

٢٠٢١ - ٢٠٢٢

وصيف كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة

٢٠١٩ - ٢٠٢٠

وصيف السوبر المصري مرة واحدة

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣



