تستعد البورصة المصرية لاستقبال وافدين جديدين في السوق الرئيسية، إذ وافقت هيئة الرقابة المالية المصرية، يوم الأحد، على تسجيل شركتي شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، و"نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية" تمهيدا لقيدهما بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية.

فيما ستعود شركة "المشروعات الصناعية والهندسية للمقاولات" إلى البورصة المصرية مرة أخرى لكن في سوق المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وهذا ما نعرفه عن الشركات الثلاثة

(بحسب مواقعهم الإلكترونية وتقارير إعلامية)

"ماكرو كابيتال"

تأسست عام 2002، وكانت في بداية عملها توفر مستحضرات التجميل و4 مكملات غذائية تنتج في منشآت ليست تابعة لها، ثم اقتصر عملها لاحقا على مستحضرات التجميل.

في عام 2010 أسست الشركة أول منشأة إنتاج مملوكة لها التي تُصنع محليا 25 منتج، وبدأت في تصدير منتجاتها إلى الدول الأفريقية والشرق أوسطية.

وفي عام 2017، استحوذت شركة "ألتا سمبر كابيتال" للاستثمار المباشر وشركة كينجزواي كابيتال البريطانيتين على حصة بماكرو كابيتال.

تُصنع الشركة مستحضرات العناية بالبشرة وبالشعر، ومنتجات لعلاج الندوب، والمطهرات والأدوية المرخية للعضلات.

أصحبت الشركة أكبر مُصنع لمستحضرات التجميل في مصر.

"نهر الخير للتنمية والاستثمار"

تأسست الشركة عام 2011، برأسمال يبلغ 7 ملايين جنيه مصري (445.6 مليون دولار) تعمل في مجال استصلاح الأراضي، وتربية المواشي، وخدمات النظافة ومكافحة الحشرات.

وتقول الشركة عبر موقعها الإلكتروني إنها تحتل المركز الأول على مستوى مصر في عدد المناقصات الحكومية والخاصة التي فازت بها.

كانت الشركة تخطط للإدراج ببورصة النيل في عام 2018، وطرح 20% من إجمالي أسهمها البالغة 70 مليون سهم.

"المشروعات الصناعية والهندسية"

بدأ يوم الاثنين (27 ديسمبر) التداول على أسهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بالبورصة المصرية، وذلك بعدما وافقت هيئة الرقابة المالية على قيد الشركة مطلع الشهر الجاري.

وكانت الشركة قد فقدت في عام 2006 أهلية استمرار قيدها بسوق الأرواق المالية مع زيادة الخسائر المتراكمة ما أدى إلى شطبها، وتم نقل تداول أسهمها في سوق خارج المقصورة.

وعملت الشركة خلال السنوات الماضية على خطة هيكلة شاملة للعودة للربحية ولتداول أسهمها داخل المقصورة.

وتأسست الشركة عام 1952 وهي شركة عامة تعمل في قطاع المقاولات وعقود البناء ومشروعات الإنشاء المدنية وتوريد وتجميع المعدات الميكانيكية والكهربائية لتصريف المياه ومحطات مياه الشرب والري والصرف الجوفي.

وافتتح تداول أسهم الشركة يوم الاثنين عند سعر 0.2 جنيه للسهم، ويبلغ رأسمال الشركة السوقي (إجمالي القيمة السوقية للأسهم القائمة المملوكة للشركة) 401 مليون جنيه (25.5 مليون دولار).

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

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