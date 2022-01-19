حققت شركة أوراسكوم للتنمية المصرية العاملة في القطاع العقاري أعلى مبيعات سنوية في تاريخ الشركة خلال عام 2021، إذ سجلت مبيعات بقيمة 9.2 مليار جنيه مصري (585.5 مليون دولار).

وعلى المستوى الربع سنوي، فقد سجلت الشركة مبيعات جديدة بقيمة 3 مليار جنيه (191 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2021 بزيادة قدرها 61.4% عن الربع الرابع من 2020.

ما أسباب القفزة في المبيعات؟

قال محمود جاد محلل مالي لقطاع العقارات لدى شركة العربي الأفريقي الدولى لتداول الأوراق المالية، لزاوية عربي، إن القفزة الكبيرة في مبيعات أوراسكوم للتنمية خلال العام الماضي تعود بالأساس إلى مشروعي الشركة الرئيسيين وهما الجونة والثاني هو "O West".

وتعتبر مشروعات الجونة على شاطئ البحر الأحمر، و (O West) العقاري في مدينة السادس من أكتوبر المصرية من أشهر مشروعات الشركة.

وأوضح جاد أن ما دعم مبيعات الشركة هو اتجاهها إلى تنويع مشروعاتها العقارية، إذ بدأت في عام 2019 في الاتجاه إلى المشروعات السكنية بدلا من التركيز على المشروعات السياحية فقط، وكانت البداية مع مشروع "O West" في مدينة السادس من أكتوبر في غرب القاهرة.

إضافة إلى هذا، يشير المحلل إلى أن الشركة اتبعت نهج في عام كورونا عام 2020 مكنها من التغلب عن ركود القطاع السياحي وهو إقناع الأشخاص مع تحول العمل والتعليم ليكونا عن بعد بشراء وحدات بالجونة "للعمل منها واستغلال الخدمات الترفيهية بها بدلا من العمل من المنزل في المدينة"، مما ساهم في دعم مبيعات الجونة وبدء مراحل جديدة بها.

ويقول جاد أيضا إن قرب التسليمات في مشروع "O West" عزز أيضا المبيعات، إذ أصبح بإمكان العملاء تفقد الوحدات على أرض الواقع مما شجعهم على الشراء وبالتالي زادت المبيعات.

ماذا عن 2022؟

توقع جاد انخفاض مبيعات أوراسكوم للتنمية بشكل طفيف خلال عام 2022 عن العام الماضي، مشيرا إلى أن 2021 كان عام استثنائي في المبيعات لأنه انطوى على طلب مؤجل من العام السابق له، عام كورونا (2020).

وقال: "كنا نتوقع أن تحقق الشركة مبيعات بقيمة 7.6 مليار جنيه في عام 2021 وأن تحقق مبيعات بـ 7.5 مليار جنيه في 2022".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "نجاح الشركات (بشكل عام) في تحقيق طفرة في المبيعات خلال عام ما لا يعني أنها ستواصل النمو في ما بعد".

وأشار إلى أن القطاع العقاري تلقى دعم في عام 2021 مع انخفاض الاقبال على الشهادات البنكية للمودعين في البنوك بسبب خفض الفائدة عليها ما أوجد سيولة للشراء.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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