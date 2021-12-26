حددت شركة الوسائل الصناعية السعودية العاملة في صناعة الأنابيب والمطاط، يوم الأحد، النطاق السعري للطرح العام المحتمل لأسهمها في البورصة السعودية بين 16-19 ريال سعودي (4.3-5 دولار).

وستطرح الشركة حصة تبلغ 10% من رأسمالها تمثل 2.5 مليون سهم في السوق الموازي "نمو"، وتدير عملية الطرح شركة فالكم للخدمات المالية، وفقا لبيانات البورصة السعودية، في ما قد يكون آخر الاكتتابات الأولية بالبورصة السعودية للعام الجاري، بعدما استقبلت السوق 14 طرح في 2021.

وحصلت شركة الوسائل على موافقة السوق لإدراج أسهمها في أكتوبر الماضي، وموافقة هيئة سوق المال في نوفمبر الماضي لتسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي في السوق الموازية.

وتبدأ اليوم الأحد فترة بناء سجل الأوامر وتستمر حتى الخميس المقبل، ليتم تحديد السعر النهائي للطرح، وفق بيان الشركة. وتعني عملية بناء سجل الأوامر أن الشركة التي ستطرح أسهمها تسمح للمؤسسات المالية التي عينتها لتنفيذ الاكتتاب بشراء الأسهم قبل الطرح ثم بيعها للمستثمرين.

ماذا نعرف عن الشركة؟

(بحسب موقعها الإلكتروني ونشرة الطرح)

شركة الوسائل الصناعية هي شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل لعائلة المشيقح ويتولى رجل الأعمال السعودي الشهير عبد الرحمن عبد الله المشيقح منصب رئيس مجلس الإدارة، وبدأت إنتاجها عام 1979 تحت مسمى مصنع الوسائل لأنظمة الري لخدمة منطقة القصيم الواقعة بوسط شمال السعودية.

ويتمثل نشاط الشركة في إنتاج الأنابيب ومكملاتها التي تستخدم في شبكات الري والمياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات، إلى جانب تصنيع منتجات المطاط.

وفي عام 1990، توسعت الشركة في مصانعها وتحولت إلى شركة "الوسائل الصناعية"، ثم رفعت رأسمالها في 2012 إلى 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار).

تمتلك عدة مصانع لتصنيع مختلف أنواع الأنابيب ومسلتزماتها والمنتجات المطاطية، إضافة إلى امتلاكها مخازن متكاملة، وأسطول شاحنات للتوزيع، وأكثر من 25 فرع داخل السعودية وخارجها.

من بين عملاءها شركة أرامكو السعودية للنفط، وهي أكبر شركة نفط في العالم، وشركة معادن السعودية، أحد أكبر شركات التعدين في الشرق الأوسط، والشركة الوطنية للمياه السعودية.

سجلت الشركة صافي ربح خلال عام 2020 بلغ نحو 27.7 مليون ريال (نحو 7.4 مليون دولار)، بمعدل نمو بلغ 27.98%.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وتركز بشكل أساسي على القصص التحليلية، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: Marium.AbdElghani@refinitiv.com)

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