أبرز إنجازات القطاع السياحي للدولة لعام 2025:

الإمارات العربية المتحدة - اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025.

حيث حققت الدولة نمواً مستمراً في هذا القطاع شمل ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بعام 2024، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بعام 2024.

ووصلت عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة فندقية، كما بلغ معدل الإشغال الفندقي 79.5% وهو من بين أعلى المعدلات إقليمياً وعالمياً، ما يعكس قوة الطلب واستدامة الأداء.

وتضمنت أبرز إنجازات القطاع السياحي الوطني كذلك وصول عدد الليالي الفندقية إلى 100 مليون ليلة، كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـــ 18 عالميًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024.

-انتهى-

