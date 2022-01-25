شركة إدارة أصول موجهة نحو التكنولوجيا تندمج مع شركة خدمات مهنية متنوعة وإدارة استثمار لزيادة الإمكانات للعملاء للحد الأقصى

أبوظبي: رسخت مجموعة التزام لإدارة الأصول (التزام) حضورها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الاستحواذ على شركة فالكون للاستثمارات ذ.م.م، وهي الشريك التابع الذي ُيتداول باسم كوليرز، شركة الخدمات المهنية المتنوعة وإدارة الاستثمار الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 1995.

مجموعة التزام لإدارة الأصول هي أضخم شركة لإدارة الأصول المادية قائمة على التكنولوجيا ومستثمر في بيئة الأصول المبنية في الشرق الأوسط. وستعمق الشراكة مع كوليرز الخدمات التي يمكن للشركتين تقديمها، الأمر الذي سيعجل بدوره تقديم خططهما التكميلية للنمو وزيادة إمكانات العقارات للعملاء إلى الحد الأعلى.

قال السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة التزام: "ستعمل التزام، المشروع المشترك بين الشركة العالمية القابضة (IHC) وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، على توسيع منصة إدارة الأصول المادية الخاصة بها وتعجيل إستراتيجيتها للنمو من خلال هذه الشراكة. ونحن نرى هذا الارتباط بين التزام وكوليرز كمزيج قوي سيعزز محفظة الشركة في الأسواق القائمة والناشئة."

وعن ذلك قال كريس روبرتس، المدير التنفيذي لمجموعة التزام "يسعدنا أن نزيد من حضورنا في المنطقة ومن عمق الخدمات العقارية التي لدينا في محفظتنا من خلال شراكتنا مع كوليرز. وبالنسبة لنا، الشركة ملائمة بشكل طبيعي لتطلعاتنا في السوق. فالمكانة التي تتمتع بها العلامة التجارية العالمية، مقترنة بالخبرة التي يتمتع بها إيان ألبرت والفريق الأوسع لا يُعلى عليها. ونحن نتطلع إلى توحيد الشركتين".

وقال إيان ألبرت، المدير التنفيذي لكوليرز في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط: "ستعمل الشراكة بين التزام وخدمات إدارة الأصول التي تقدمها مع خبرة كوليرز في المعاملات العقارية الأساسية والخدمات الاستشارية، على توسيع نطاق الخدمات التي يمكننا تقديمها معاً وذلك لمنح المزيد من الخبرات ودفع الفرص لعملائنا في هذه المنطقة النابضة بالحيوية".

إن نطاق الخدمات التي تقدمها كوليرز في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للحكومات، والشركات العقارية والمُلاك من القطاع الخاص يتضمن خدمات السمسرة، وتمثيل المالكين والمستأجرين، والتقييمات والاستشارات، والخدمات العقارية، بالإضافة إلى استشارات التطوير، والمشورة المتعلقة بأسواق رأس المال والاستشارات الخاصة بالتكلفة والبناء.

ومن خلال شركاتها الفرعية، تقدم التزام مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية التي تستخدم منصة تكنولوجيا قوية للخدمات المبتكرة. ولدى التزام عمليات في المنطقة منذ 2009.

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معلومات حول مجموعة التزام لإدارة الأصول:

مجموعة التزام لإدارة الأصول مشروع مشترك بين الشركة العالمية القابضة (IHC) وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، تأسست في أبوظبي عام 2009، وهي شركة إدارة الأصول المادية والمستثمر في بيئات الأصول المبنية الأضخم في المنطقة. وهي مجموعة استثمارية قائمة على التكنولوجيا تتألف من أربع شركات قابضة، ولديهااستثمارات هائلة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال إدارة المرافق، وإدارة العقارات، وإدارة الطاقة، وتكنولوجيا العقارات، وتكنولوجيا البناء الذكي وتكنولوجيا الإحلال. اعرف المزيد على الموقع الإلكتروني eltizam.com أو لينكد إن.

معلومات حول كوليرز:

كوليرز شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية المتنوعة وإدارة الاستثمار. ومع تنفيذها لعمليات في 65 دولة، يتعاون أكثر من 15000 مهني مختص لدينا لتقديم استشارات خبيرة للشركات العقارية، والمُلاك والمستثمرين. ولأكثر من 26 عاماً، قدمت قيادتنا الخبيرة التي تتمتع بحصة كبيرة من الملكية الداخلية عوائداً استثمارية سنوية مركبة تقارب الـ 20% لأصحاب المصالح. وبإيرادات سنوية تبلغ 3.6 مليار دولار أمريكي (4.0 مليار دولار أمريكي متضمنة الشركات التابعة) وأصول تحت الإدارة بقيمة 46 مليار دولار أمريكي، نرفع إمكانات العقارات إلى الحد الأعلى ونعجل بنجاح عملائنا والعاملين لدينا. اعرف المزيد على الموقع الإلكتروني corporate.colliers.com، تويتر@Colliers أولينكد إن.

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